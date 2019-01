»Se på mig«, sagde dronningen vist: Det kan godt være, at verden er af lave. Men det er ikke de sociale mediers skyld

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er ikke så meget at rafle om. Når de sociale mediers elendighed udbasuneres af en af de personer i Danmark, der med garanti ikke bruger Twitter, Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Meetup, Reddit eller Pinterest, så ved vi, den er gal. '

Jeg tænker naturligvis på Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Og pyt med, at hun som bekendt heller ikke får sin post fra det offentlige med NemID. Det skal selvfølgelig ikke afholde hende fra i sin nytårstale at mene det samme som alle andre. Nemlig at de sociale medier er roden til ganske megen dårligdom i dagens Danmark.

Som et sort hul sluger de vores energi, nærvær og accelererer en idiotisk kendiskultur. ’Se på mig’, sagde dronningen vist.

Der går næppe en dag uden en bogudgivelse om digital dannelse, om behovet for at koble af, gå offline eller om, hvordan vores hjerner skrumper i mangel på ordentlig næring. For hvorfor læse Dostojevskij, Mann eller Pontoppidan, når man kan følge Justin Bieber og Mascha Vang? For det var jo det, vi læste, før vi begyndte at se på den ene ligegyldige opdatering efter den anden. Ikke sandt?

Nu er dronningen begrænset både af rammerne for det konstitutionelle monarki og af de afmålte 15 minutter, hun taler til nationen på årets sidste dag. Men klagesangen over de sociale medier stopper ikke ved det nære og majestætens løftede pegefinger. Morgenavisernes debatsider er lavteknologiske rugekasser mod it-giganterne. På Christiansborg er techskepsis en genvej til at lyde eftertænksom, nærmest klog. Den får ikke for lidt. Groft sagt kan man sige, at de sociale medier er under fire anklagepunkter:

For det første underminerer de demokratiet. Den offentlige samtale er blevet opdelt i ekkokamre, hvor ingen lytter til hinanden. Det forstærkes af de sociale mediers indbyggede klikdynamik, der fremmer ekstreme synspunkter. De, der råber højest, får mest opmærksomhed. Sur, surere, surest. I tilgift betyder den uoverskuelige struktur, at det er let at sprede misinformation, eksempelvis som russernes håndsrækning til Donald Trump op til det amerikanske præsidentvalg.

Og som de danske efterretningstjenester advarer mod, det kan ske op til det kommende folketingsvalg. Vi så en forsmag på det, da netmediet altinget.dk afslørede, at flere falske profiler gennem de seneste måneder er blevet brugt til at sprede absurde påstande om FN’s migrantpagt.

For det andet har de sociale medier koncentreret en uhyrlig magt. Det gælder ikke mindst Facebook, der har langt over 2 milliarder brugere. Alene i Danmark har omkring 80 procent af befolkningen en Facebook-profil. Størrelsen betyder, at det reelt er umuligt for nye aktører at komme ind på markedet. Et marked, der vel at mærke er enormt og uhyre profitabelt. Kernen i butikken er salg og udnyttelse af brugernes data. Så jo mere vi bruger de sociale medier, jo mere data opsamles.

Der er en grund til, at det hedder en smartphone. I USA sammenlignes de store techvirksomheder med de monopoler, som skruppelløse og visionære kapitalister som John D. Rockerfeller opbyggede i slutningen af 19. århundrede. Monopoler, som blev opløst, fordi de udgjorde en trussel mod den frie konkurrence, og i en amerikansk optik også en trussel mod det frie samfund.

For det tredje er de sociale medier parasitære. Faktisk dobbeltparasitter. Hvilket godt nok lyder klamt. På den ene side betaler de konsekvent ikke skat i de lande, de opererer i. På Skatteministeriets liste over de 100 største danske selskabsskattebetalere optræder ingen techvirksomheder. På den anden side lever de af at lukrere på andres indholdsproduktion. Det gælder et medie som YouTube, der giver os alle sammen adgang til musik. Gratis for os. Men for kunsterne et tab af indkomst. Og indtil aviserne vågnede op til dåd og en ny virkelighed, delte de glad og fro stort set hele deres indhold kvit og frit. Bundlinjen er, at de sociale medier ikke bidrager. Til fællesskabet eller til at skabe nyt indhold.