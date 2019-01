Praktiserende læger: I 9 ud af 10 tilfælde løses sundhedsproblemer hos den praktiserende læge. Hvorfor taler vi så kun om sygeplejersker og jordemødre?

En anden massiv og voksende udfordring er manglen på information, herunder kvalificeret information om borgernes behandling på sygehusene til egen læge. Det forekommer helt absurd at tale om supersygehuses behandling, hvor egen læge i større grad skal spille en rolle som tovholder, når end ikke de allermest presserende oplysninger om patienters behandling, ændring i denne og planer for opfølgning i dag når frem til egen læge. Alt for ofte må egen læge selv ekstemporere ud fra sin kliniske viden.



I almen praksis har vi allerede i dag smøget ærmerne helt op til armhulerne for at varetage patienternes sundhedsbehov. Det er helt naturligt, at almen praksis med sin nærhed til borgerne kommer til at spille en central rolle. Imidlertid virker det, som om konklusionen allerede er lagt fast, inden vi har fået lov til at fortælle, hvilke behov og problemer vi ser i borgerhøjde i dagens sundhedsvæsen, og inden vi har fået mulighed for at diskutere, hvorledes ressourcerne skal fordeles, for at vi kan få enderne til at mødes.



Få ved på nuværende tidspunkt, hvad den nye sundhedsreform indebærer, men sikkert er det, at vi op til det nærtstående folketingsvalg kommer til at høre mange politikere overbyde hinanden med lovning på mere teknologi, flere sygeplejerske og mere dyr behandling. Frygten, set fra vores travle dagligdag i Vandkantsdanmark, er, at politikerne helt mister den sundhedsmæssige jordforbindelse .

Journalister og medier må sørge for en bredere og mere proportionel dækning af sundhedsdebatten generelt og holde op med at købe det politiske spin omkring sundhedsreformen.

En sundhedsreform bør tage afsæt i almindelige menneskers sundhedsbehov, der hvor sundhedsvæsnet er tættest på borgerne. Det er i den almene praksis, vi ved, hvor skoen trykker, fra vugge til grav.