Barnebarn giver kærlig opsang til unge efter forfærdelige, men også smukke timer ved bedstefars dødsleje

14. november 2018 sad jeg ved min bedstefars side og holdt ham i hånden, inden han drog sit sidste åndedrag.

Min bedstefar var ensom efter min bedstemors død. Han var hendes sygepasser, og hun var hele hans verden. Han blev mere syg selv hen over årene, og det sidste år nægtede han at lade sig undersøge for, hvad der formentlig var kræft. Han smækkede døren i hovedet på min mor, da hun skulle hente ham for at køre ham på sygehuset. Han ville dø.

Langt om længe fik vi ham på plejehjem tættere på os, så vi kunne besøge ham flere gange om ugen. Han livede op igen i vores nærvær. Vi kom med Toblerone-chokolade, hindbærsnitter og cigaretter til ham. Han var så taknemmelig, men jeg er usikker på, om han vidste, hvor taknemmelige vi var.

Jeg var bange for at besøge ham alene, nok mest fordi jeg blev konfronteret med, at han ikke havde lang tid igen, og vi ikke havde haft nok tid sammen. Vi røg cigaretter, drak kaffe, og jeg opdaterede ham med de seneste nyheder i Britta Nielsen-sagen. Vi havde for første gang i flere år kvalitetstid sammen, og pludselig få måneder senere efter ville skæbnen, at den tætte relation, vi havde fået, ikke skulle vare ved.

Min mor ringede mig op om formiddagen, det var nu. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og i mødet med ham i sygesengen brød min verden sammen. Jeg gik udenfor, trak vejret og bestemte mig for ikke at give slip på ham, før han var kommet herfra. Jeg holdt ham i hånden, kyssede ham og fortalte, hvor meget jeg elskede ham, og jeg masserede hans ben, når de gik i krampe. Selv på hans dødsleje var hans humor og frækhed intakt. Han gav mig en begmand, og det var med til at løsne den sørgelige begivenhed lidt op.

Vi skylder dem, for hver gang de mødte op til diverse skolearrangementer, hentede os fra skole, når vi var syge, tog os med på skovtur og stod i køkkenet i flere timer for at mætte vores munde

Men hans humor var nok mere en forsvarsmekanisme over for den dødsangst, som han havde, og jeg indså, at det nu var min opgave at våge over ham. De nærmeste fra familien, som kunne nå frem, samledes, og han holdt endda sit første oldebarn i sine arme en sidste gang. Da de andre tog hjem, blev jeg ved ham sammen med min mor. Han gav dødsskrig fra sig den sidste halve time, og da trak en sosu-assistent os heldigvis til side og lod en anden tage over, mens hun forklarede os, hvad der var ved at ske. Det er jeg så taknemmelig for i dag. Han faldt til ro, og hans krop begyndte kort efter at lukke ned. Det havde været nogle forfærdelige timer, men også nogle af de smukkeste. Aldrig havde kærligheden fyldt så meget i et rum. Vi åbnede vinduet, og jeg fandt det tøj frem, som han skulle klædes i. Sådan som jeg huskede min bedstefar.

Flere af mine jævnaldrende venner gav, i tiden efter at min bedstefar var gået bort, udtryk for, at de ikke forstod, hvordan jeg kunne håndtere sådan en traumatisk oplevelse i så ung en alder. Jeg har derimod oplevet det som en gave og en enestående mulighed for at omfavne min bedstefars død med den kærlighed, som vores relation byggede på. Det, mener jeg, er et bærende element for at bearbejde sorgen over tabet efterfølgende.

Jeg vil gerne give en kærlig opsang til unge, som er bange for at blive konfronteret med at besøge deres bedsteforældre i de år, som de har tilbage, og være hos dem, når de skal herfra. Besøg dem, og våg over dem, når den tid kommer. Send dem godt af sted på deres sidste rejse. De har brug for jer.

Jeg håber, at mine børnebørn en dag vil gøre det samme for mig. Ingen fortjener at være ensomme eller dø alene. Jeg er ikke bange for at dø, men jeg er bange for at ende som mange af de ældre, som sover ind på et plejehjem uden nogen ved deres side.

Vi skylder vores ældre at udvise omsorg, men ikke mindst at give os selv nogle livgivende oplevelser, som vi ikke ville være foruden, inden det er for sent.