Seksualundervisning er mere end kroppe, kondomer og klamydia, men: Det er rent lotteri, om dit barn får ordentlig seksualundervisning eller ej

Introduktion til blomsterne og bierne. Kondompåsætning på agurker. Fordommene om seksualundervisning på de danske skoler lever i bedste velgående.

Men seksualundervisning anno 2019 er mere og andet, end du tror. Det er også undervisning i intime grænser. Det er øvelser i at være en god ven. Det er viden om, at alle kroppe er perfekte kroppe. Ikke kun dem, man ser på Instagram. At din familie er helt rigtig, uanset om du har to mødre eller en mor og en far. Og ikke mindst er det redskaber til at vide, hvad du skal stille op, når du modtager et nøgenbillede af din klassekammerat på din telefon.

Ulovlig billeddeling. Krænkende puttemiddage og nomineringsritualer. Grænseoverskridende adfærd til skolefester og festivaler. Hvis der er noget, året 2018 med talrige billeddelings- og krænkelsessager har vist os, er det, at vi som samfund ikke er rustet til at give danske børn og unge de rette redskaber til at navigere i spørgsmål relateret til køn, krop, grænser, normer og seksualitet.

Seksualundervisning handler ikke bare om konkurrencer i kondompåsætning og kendskab til klamydia. Kort fortalt er seksualundervisning anno 2019 den platform i grundskolen, hvor alle danske børn har mulighed for at lære om emner relateret til køn, krop, grænser, mangfoldighed, menneskelige relationer, seksualitet og elevernes trivsel mere generelt.

Altså optimalt set. For er der noget, evalueringen af seksualundervisning i grundskolen, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort, viser, er det, at seksualundervisningen ude på de danske skoler er særdeles mangelfuld. Det gælder særligt i forhold til emner som reproduktion og sex samt normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet.

I Sex og Samfund mener vi først og fremmest, at lærerne skal klædes bedre på til at varetage opgaven med seksualundervisning. Særligt fordi seksualundervisning er mere og andet end Uge Sex én gang om året.

Det handler også om at spotte, når en elev drilles med at være homoseksuel, eller om at håndtere, at der bliver taget billeder af en elev i en intim situation i omklædningsrummet til idrætstimen.

Eller hvordan man som skoleledelse eller lærergruppe skal håndtere det, hvis skolen pludselig står i deres egen version af en Umbrella-sag, hvor en elevgruppe har delt seksuelt krænkende billeder af en anden elev.

For udfordringerne og spørgsmålene relateret til køn, krop og seksualitet er i spil året rundt. Derfor er det problematisk, at kun en fjerdedel af de lærere, der har undervist i seksualundervisning i grundskolen i løbet af det seneste år, føler sig fagligt klædt på til at varetage undervisningen, og kun 13 procent af de adspurgte lærere, som har undervist i seksualundervisning i løbet af det seneste år, har gennemført det frivillige seksualundervisningskursus på læreruddannelsen.

Desuden ved vi fra undersøgelser, at mange lærerstuderende har svært ved at omsætte den viden og de færdigheder, de får på det frivillige kursus i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, i deres øvrige pædagogiske praksis eller integrere det i deres generelle undervisningskompetencer. Derfor mener vi, at det er helt afgørende for kvaliteten af seksualundervisningen i grundskolen, at lærerstuderende klædes bedre på, at faget gøres obligatorisk på læreruddannelsen, og at lærerne får mulighed for efteruddannelse.

Dernæst skal der i hver kommune stilles krav om udarbejdelse og iværksættelse af en lokal plan for seksualundervisning på skolerne.

På skolerne er der ikke afsat timer til seksualundervisning, ligesom der heller ikke er udpeget en tovholder for seksualundervisningen, sådan som vi kender det fra andre fag i grundskolen.