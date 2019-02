Dansk Metal: Lad os få EU ud til middagsbordene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden spiste jeg middag med seks københavnere på min yndlingsrestaurant, Karla, i indre København. Middagen var en del af initiativet ’Danmark debatterer EU’, som Europabevægelsen, Vi Vil Europa og en lang række danske partier og organisationer står fadder til.

Formålet er at styrke debatten om EU i Danmark. Det er for mig at se enormt positivt, at sådan en middag kan få snakken om EU til at gå bordet rundt. Ovenikøbet mellem danskere, som aldrig har set eller mødt hinanden før. Desværre er jeg hamrende overbevist om, at vi risikerer at få alt for lidt EU på menukortet dette forår.

Hvis debatten kun handler om krumme agurker, blyantpenge eller andre hjørner af EU-samarbejdet, misser vi det store billede

For læser vi på den politiske spiseseddel, er den altoverskyggende overskrift, at vi skal til folketingsvalg i år. Muligvis endda oven i EU-valget. Derfor kan jeg godt frygte, at journalister og meningsdannere lægger EU-dækningen nederst i skuffen og kun hiver emnet frem på forsiden, hvis der kommer en skandalesag eller to. Det vil være brandærgerligt.

Husk på, at 600.000 danske arbejdspladser er knyttet til EU’s indre marked. At et dansk ægtepar har 65.000 kroner mere på lommen hvert år på grund af det indre marked. At et styrket EU er med til at sikre arbejdspladser – herunder til 2 ud af 3 medlemmer af Dansk Metal, som arbejder på virksomheder med eksport til EU.

Som det gælder for alle politiske systemer, er der også ting, EU kan gøre bedre. Men hvis debatten kun handler om krumme agurker, blyantpenge eller andre hjørner af EU-samarbejdet, misser vi det store billede. Nemlig at store dele af samarbejdet i Europa er massivt til gavn for danske lønmodtagere og deres familier.

Vi har allerede set i England, hvad der sker, hvis man overlader EU-debatten til en EU-skeptisk elite af talende jakkesæt. Uanset om de hedder Nigel Farage, Arron Banks, John Cleese eller Jim Ratcliffe. Disse bannerførere for Brexit er nemlig for fleres vedkommende hastet ud af landet eller søgt i skjul – og har ladt deres landsmænd i stikken med en kæmpe regning og et fuldstændig lammet politisk system.

Vi skal ikke gøre som briterne og vende det blinde øje til alle fordelene ved europæisk samarbejde. Men det kræver, at alle fornuftige stemmer i EU-debatten tør stå op for fordelene og ikke kryber i ly. Ellers kan vi risikere en debat og et kaos som det britiske. Det er ikke til gavn for nogen danskere – tværtimod.