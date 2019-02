17-årig syrisk debattør: Derfor kan jeg forstå de danskere, der ikke kan lide flygtninge og indvandrere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg var 14 år gammel, da jeg kom til Danmark. På det tidspunkt havde jeg aldrig mødt nogen, der var ateister. I hele mit liv i Syrien var jeg næsten hele tiden sammen med folk, der var muslimer, og selvfølgelig også mine klassekammerater, hvoraf nogle tilhørte andre religioner, men alligevel havde de samme kultur og værdier som os.

Da jeg kom til Danmark, spurgte jeg mig selv om, hvordan jeg skulle håndtere folk, der var ateister eller havde en anden religion, som jeg ikke kendte. Jeg undrede mig over, hvordan de så ud, hvordan de snakkede, og hvad de spiste. Helt ærligt, jeg følte nogle gange, at jeg var en lille smule bange for dem.

Mit budskab til de danskere, der ikke kender flygtninge og indvandrere er: Snak med dem Rahima Abdullah

Da jeg begyndte at lære dansk og snakke med folk fra forskellige religioner og kulturer, opdagede jeg, at de ikke var anderledes. Vi kunne godt sidde sammen, snakke sammen, grine sammen, spise sammen og være glade sammen. Jeg opdagede, at det vigtigste ikke var, at vi havde forskellige traditioner, men derimod, at vi havde nogle fælles menneskelige værdier. Det var nok til at knytte os sammen.

Lige nu, når jeg tænker tilbage, føler jeg, at det var helt naturligt, det, jeg følte og tænkte på. Det er naturligt, at folk frygter det ukendte. Det er præcis derfor, jeg kan forstå de danskere, der ikke kan lide flygtninge. Selvfølgelige vil de føle det, hvis de aldrig har været i tæt kontakt med flygtninge.

Om de danskere, der ikke bryder sig om flygtninge og indvandrere, har jeg hele tiden sagt, at det ikke er deres skyld. Medierne har en del af skylden, efter min mening. De fokuserer ensidigt på negative episoder og fortæller sjældent historien om de velintegrerede og velfungerende flygtninge og indvandrere. På den måde bidrager medierne til at forstærke danskernes frygt for fremmede.

Vi lever desværre i en tid præget af generaliseringer. Jeg har hørt fra mange af mine danske veninder, at deres forældre fortæller dem, at de ikke må omgås udenlandske drenge. Mange mennesker, der er politisk uenige med mig, har sendt ubehagelige beskeder til mig om mig og min familie. Også selvom de ikke kender os.

Mit budskab til de danskere, der ikke kender flygtninge og indvandrere, er: Snak med dem. Lær dem at kende. I vil sikkert finde rigtig mange fælles ting mellem jer og dem.

Og til flygtninge og indvandrere vil jeg sige: Smil til folk, når I går på gaden, uden at forvente det samme fra dem. Når I snakker eller er i kontakt med danskere, så prøv at vise dem alle de gode ting, som et menneske kan vise. Lad dem huske jer for noget godt, så de ikke frygter flygtninge og indvandrere og støtter de politikere, der vil smide dem ud af landet.

Vi skal hele tiden minde hinanden om, at det ikke er okay at generalisere. Vi er nødt til at forstå og huske, at religioner og racer ikke skiller os ad.