formand for boligområde i opråb: Fredet naturområde i København er truet

I dag førstebehandles et forslag, der vil føre til affredning af Bellahøjmarken i København. Vel at mærke helt uden at byens borgere er blevet hørt.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringen og Københavns Kommune arbejder for at ophæve gældende fredninger flere steder i byen for at skaffe penge til kommunens selskab By og Havn.

Bellahøjmarken, der har været fredet siden 1958, er en af de truede grønne oaser.

Netop i dag førstebehandles et lovforslag om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & og Havn. I forslaget gemmer der sig en erstatning for udvikling af Ørestad Fælles Kvarter. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har indgået en aftale, der blandt andet skal hjælpe Københavns Kommune med en manglende salgsindtægt på 1,9 milliarder kroner til By & Havn, da det blev opgivet at bygge på Ørestad Fælled.

Hvis lovforslaget vedtages, som regeringen m.fl. har fremsat det, vil det betyde affredning af Bellahøjmarken.

Bellahøjmarkens grønne område skal gøres til helårscampingplads. Der lægges op til 4.000 m2 bygninger, plads til autocampere og andre helårsfaciliteter.

Bellahøjmarken er en af byens grønne oaser med mange formål og mange brugere, som dagligt kan glæde sig over arealet og de skiftende anvendelsesmuligheder.

Området ligger op til det tæt- og højtbebyggede Bellahøj med 29 punkthuse og udgør et grønt åndehul i en bydel med store indfaldsveje og meget tæt trafik.

I gældende fredning for Bellahøjmarken er det bestemt, at området skal henligge som fælled, og at offentligheden skal have fuld adgang til området (bortset fra 3 måneder med sommercamping uden faste anlæg og bygninger).

Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Offentligheden skal i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Hvordan kan man under lov om Metroselskabet diskret søge at fjerne fredning af et område på Bellahøj, som ligger langt fra By & Havn, uden at der er lavet en lokalplan, og uden at lokale beboere bliver hørt?

Da der ikke er foretaget de nødvendige planmæssige overvejelser, regionalt, kommunalt og lokalt, bør forslaget tages af bordet, og der bør indledes en grundig dialog med alle naboer og interessenter om Bellahøjmarkens eventuelle fremtidige muligheder.

Offentligheden og Bellahøjmarkens mange brugere og naboer bør have mulighed for at drøfte forslaget og mulige alternativer.