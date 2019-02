»Kære Coop, kom nu ind i klimakampen«: Hvorfor er det altid kød fra tremmegrise eller tøj lavet af børnearbejdere, Coop sætter på tilbud?

Jeg håber, at Coop vil være sit ansvar voksent, komme ind i klimakampen og være med til at booste salget af bæredygtige varer.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når du kigger ugens tilbudsaviser igennem, skal du lede længe for at finde et tilbud på et økologisk eller på anden vis bæredygtigt produkt. Hvis du derimod er på jagt efter kød fra tremmegrise, vandpumpet kyllingekød eller tøj produceret af kinesiske børnearbejdere, ja, så skal du bare kaste et blik på forsiden.

Al forskning viser entydigt, at vi skal gøre noget ved klimaet, og at vi skal gøre det NU! Ikke mere lurepasseri, ikke mere barnagtig benægtelse. Der skal handles NU!

Men jeg har et opråb til Coop. Et forslag, der for alvor vil gøre Coop visionære: I skal have tilbud på bæredygtige produkter!

Når man læser Samvirke, får man hver måned minimum én artikel, rubrik eller sætning om, hvor progressive, visionære og miljøbevidste Coop er. Coop var de første med økologi, først med vegetariske og veganske produkter. Coop arbejder på at få bisphenol A ud af konservesdåser. Coop er foran lovgivningen osv., osv.

Men det er ikke just det indtryk, man får, når man bevæger sig ind i en Coop-butik eller læser i Coops tilbudsaviser, som jeg af samme årsag er holdt helt op med at læse i.

Men jeg har et opråb til Coop. Et forslag, der for alvor vil gøre Coop visionære og samtidig er nemt og realiserbart: I skal kun have tilbud på bæredygtige produkter!

Jeg har fuld forståelse for, at I er nødt til at sælge de varer, der er efterspørgsel på, for at kunne følge med konkurrenterne. Men det er ikke det samme som at fylde avisen og A-placeringerne i butikkerne med tilbud på kød fra tremmekalve og laks fra forurenende dambrug. Med en bæredygtig tilbudspolitik kunne Coop med sin førende markedsposition give et kæmpe boost i salget af økologiske, bæredygtige, veganske, fairtrade og lokalt producerede produkter.

Jeg foreslår, at en sådan bæredygtig tilbudspolitik indebærer, at alle produkter skal opfylde minimum ét af følgende kriterier:

– Produktet skal være økologisk, eller endnu bedre: biodynamisk, eller fra permakultur eller agroøkologisk landbrug.

– Produktet skal være et vegansk alternativ til en produkttype, der normalt er ikkevegansk (f.eks. Naturli’ hakket, alternativ til mælk, vegansk slik/chokolade etc.).

– Produktet skal komme fra små, selvstændige lokale virksomheder i Danmark, der har danske overenskomster.

– Og for nonfood: Produktet skal være fairtrademærket (tøj), FSC-mærket (træprodukter) etc.

Jeg håber, at Coop vil være sit ansvar voksent, komme ind i klimakampen og være med til at booste salget af bæredygtige (føde)varer på bekostning af (føde)varer, der skader miljøet, dyrevelfærden og mennesker i den tredje verden.