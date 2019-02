Studerende opfordrer S til at sikre blandede byer: Jeg tilbragte 16 år i Bispehaven, fordi der ikke var billige boliger andre steder i byen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når man, som jeg, er vokset op i Bispehaven i det vestlige Aarhus, er der en verden til forskel fra Risskov i den anden ende af byen. Det er andre problemer, andre glæder og en anden hverdag, man lever i. Det er svært at forstå, hvad det betyder at blive arbejdsløs, hvis ingen forældre i ens klasse har prøvet det. Børn, der som mig har oplevet det på egen krop, ved, at der er andre tilgange til basale ting som fritidsaktiviteter eller besøg på AROS.

Udviklingen går i retning af mere opdeling og større afstand mellem Risskov og Aarhus Vest og større afstand mellem Gentofte og Vestegnen.

Hvis opdelingen forsætter, vil solidariteten på tværs af etniske og sociale grupper blive mindre

Det er både socialt og etnisk, og vi har i alt for lang tid accepteret, at vi skaber fattige bydele, hvor børnene ikke har de samme muligheder som i de rige. For mig at se er den vigtigste opgave for en kommende socialdemokratisk regering at stoppe den udvikling.

Elementer i ghettopakken, som blev vedtaget sidste år, løser noget af problemet de steder, men vi mangler stadig en offensiv plan for, hvordan vi sikrer flere billige boliger i de rige bydele og rige kommuner. Manglen på billige boliger andre steder i byen, som alternativ til Bispehaven, er hovedårsagen til, at knapt 16 år af min opvækst foregik netop der.

I midtbyen i Aarhus er procentdelen af almene boliger kun det halve i forhold til hele kommunen, og det er det sværeste sted at skabe en forandring. En socialdemokratisk regering må derfor prioritere økonomisk og politisk at sikre blandede byer. Først og fremmest skal der oprettes et rigtigt boligministerium, der får politisk magt til at skabe blandede boligområder, f.eks. gennem planlovgivningen. Det er et vigtigt element i at få mennesker med forskellige udgangspunkter til at mødes og sameksistere, og på den måde kan man kræve , at man i vores storbyer bygger billige boliger.

Pengene skal selvfølgelig følge med. Der skal være større tilskud til at bygge billige boliger og måske opkøbe nogle af de lejeboliger, hvor lejerne i dag får fordoblet deres huslejer af udenlandske kapitalfonde. Hvis vi gør dem til almene boliger i stedet, får beboerne sikret en billig husleje og medbestemmelse.

Vores velfærdssamfund står ved en skillevej, for hvis opdelingen på denne måde forsætter, vil solidariteten på tværs af etniske og sociale grupper blive mindre. Derfor skal blandede byer være en kerneopgave for en rød regering.