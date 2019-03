Sofie Carsten Nielsen: Dansk Folkeparti bruger børn som jetoner ved et pokerbord

I sidste vedtog Folketinget det såkaldte paradigmeskifte, der rummer en lang række af Dansk Folkepartis krav i udlændingepolitikken. Skal vi have et Danmark for dem, der kan og vil – men ikke får lov, Lars Løkke?

Det er kommet så vidt i historien, at vi lader Dansk Folkeparti bruge børn som jetoner på et pokerbord. I danmarkshistoriens største gamble. Det er resultatet af det såkaldte paradigmeskifte, der blev vedtaget i sidste uge.

Integrationen af flygtninge skal stoppes, så flygtninge kan sendes hjem. Det er Kristian Thulesen Dahls masterplan. Men den bunder i et bluff. Bluff bliver tydeligt, når pokerspilleren modsiger sin egen adfærd – enten med sin gestik og mimik, eller når han helt banalt taler med to tunger. Som DF.

Paradokserne står i kø. For DF er højlydte modstandere af EU-Tyrkiet-aftalen og vil samtidig sætte en stopper for flygtninge i Danmark. EU-Tyrkiet-aftalen har jo netop sendt antallet af flygtninge og migranter helt i bund.

Ideen om et paradigmeskifte er, hvis jeg skal sige det uden omsvøb, tåbelig. Evidensløs. Imhuman. Og dyr

DF vil spare på kvinderettighedsprojekter, spare på indsatsen mod social kontrol, hvor kvinder (og mænd) kan få hjælp til at komme ud af undertrykkende miljøer. Man raser mod de brune feminister i Exitcirklen. Man vil forbyde tørklædet på muslimske kvinder – vejrtrækningspause – og samtidig raser man mod kvindeundertrykkelse.

Hvornår har Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup eller Søren Espersen – danmarkshistoriens mest forhærdede pokerspillere – egentlig løftet en finger for at bekæmpe patriarkatet?

DF vil i øvrigt droppe danskundervisningen på asylcentrene og gøre børn af flygtninge fattige og forarmede gennem lave ydelser, så de ikke kan deltage i badminton, tage bussen eller købe en cykel. Og samtidig vil DF fortsat rase over, at børnene, der bor i de udsatte boligområder, taler arabisk i lejlighederne, bliver bag parabolerne og ellers nasser på julehjælpen.

DF vil afskaffe IGU-ordningen, som har fået flygtninge i hobetal i job – samtidig med, at man klager over, at vi skal betale for flygtninges forsørgelse. DF vil i øvrigt med vold og magt forhindre, at flygtninge, der kommer hertil, kommer i IGU-job som sosu-assistenter. Selv om de ældre, som DF angiveligt passer på, savner varme hænder.

Stod det til Radikale Venstre, stillede vi krav om, at alle flygtninge, der kan, skal være i arbejde eller uddannelse 37 timer om ugen. Ellers ryger forsørgelsen. DF siger ved pokerbordet i Finansministeriet: Integrationen går så elendigt, at flygtninge slet ikke må integreres.

Problemet er så dyrt for os alle, at flygtninge bør komme på forsørgelse i stedet for at arbejde. Ja, hvis det er er logisk for dig, giver jeg én i lufthavnen.

Men dette er altså trin 1 i paradigmeskiftet. Man skannede lovgivningen og trykkede ctrl-alt-delete alle de steder, hvor der stod ’integration’. Ideen er, som vi kender den fra Sjælsmark: Flygtninge skal føle sig uvelkomne og uønskede. De skal stirre så lang tid ind i en mur og forlade den omkringliggende verden mentalt, så de bliver lige så skøre som Nietzsche. Så kan vi sige: Du er udansk og åbenlyst ikke integreret, ud med dig!

Man selv hvis vi stopper integration som koncept i Danmark, står paradokserne i kø. For trin 2 i DF’s masterplan er hjemsendelsen. Og det er svært: Sagen er jo, at tilknytning til Danmark ikke er til hinder for at sende flygtninge hjem. Den idé er alle juridiske eksperter enige om, at DF har hevet ud af bagdelen. Ja, undskyld mig. Selv hvis DF’erne får at vide, at tilknytning til Danmark ikke er til hinder for hjemsendelse, så vil man ikke acceptere det. Paradoks på paradoks på paradoks.

Hvad gør vi så, DF? Skal vi træde ud af vores internationale forpligtelser, både FN-konventioner og EU-samarbejdet, så vi omsider kan sende flygtninge tilbage til krigshærgede lande?