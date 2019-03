13-årig: »Jeg oplever en præstationskultur, hvor følelsen af lykke og fremstillingen af at være lykkelig ikke nødvendigvis er i overensstemmelse«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Danmark er blevet ranglistet som et af verdens lykkeligste lande i ’The World Happiness Report’, en undersøgelse, der rangordner 156 lande efter lykke. Rapporten er udarbejdet af et panel af uafhængige eksperter under FN, som med hver deres faglighed har undersøgt forskellige nøglefaktorer for lykke og at have det godt.

Men hvad er lykke egentlig? Nogle fokuserer på det materielle og andre på det immaterielle.

«

Selviscenesættelse er ikke noget nyt fænomen, men muligheden for at skabe og redigere en offentlig profil er ikke længere forbeholdt samfundets øverste lag og portrætmalere, men er nu en disciplin for alle.

Stress, angst og depressioner er øget markant, ifølge Danmarks Statistik, men hvordan kan Danmark så blive kåret til verdens lykkeligst land samtidigt?

Unge fokuserer på at bygge en facade og skjule de forhold og følelser, der ikke passer ind. Jeg oplever en præstationskultur, hvor følelsen af lykke og fremstillingen af at være lykkelig ikke nødvendigvis er i overensstemmelse. Stress, angst og depressioner er øget markant, ifølge Danmarks Statistik, men hvordan kan Danmark så blive kåret til verdens lykkeligst land samtidigt?

Ideen om at måle lykke kommer fra Bhutan, og siden 2012 er FN’s Generalforsamling blevet enige om, at landene skal have mere fokus på ’happiness and well-being’, når de måler og tager beslutninger om samfundsudviklingen.

Danmarks store grad af lighed er måske en af grundene til den høje placering i lykkemålingen, da nogle af de centrale faktorer er indkomst, sociale ydelser og services. Det danske samfund er ikke perfekt, men blandt verdens rigeste, har politisk stabilitet og er et velfærdssamfund, hvor der omfordeles.

Jeg kan stole på, at sundhedssystemet vil tage hånd om mig, dette er ikke en selvfølge i alle lande. Da jeg kom på hospitalet, mens jeg boede i USA, oplevede jeg en kvinde, der ikke var forsikret og var nødt til at gå uden at have fået behandling. Er det der, vi med nedskæringer i det offentlige er på vej hen?

Uligheden øges, og der er flere relativt fattige børn i Danmark. Der er nu mere end 60.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Den nationale selvfortælling om en familie, der sidder og hygger, lægger op til, at man kun skal dele positive oplevelser med andre og ikke ridse glansbilledet. Red Barnet forklarer, at det at være barn i en fattig familie kan give en følelse af at være isoleret og har betydning for hele barnets fremtid. Fattigdom er derfor en trussel mod oplevelsen af lykke.

En anden vigtig faktor for lykke er frihed. Danmark har historisk været blandt de lande, der i stort omfang lever op til menneskerettighederne og sikrer borgernes frihed. Aktuelt er der debat om, hvorvidt lovgivningen er på kanten af den 50 år gamle Menneskerettighedserklæring. Graden af frihed, i forhold til overvågning og til at ytre sig etc., er desuden under pres begrundet med trussel om terror.

Det, at vi kan have tillid til, at vi som samfund passer på hinanden, giver en tryghed. Tillid og generøsitet er også blandt faktorerne i FN’s lykkemåling. Der er dog risiko for, at tilliden smuldrer, når vi oplever, at mennesker falder uden for gennem sikkerhedsnettet eller vores cykel bliver stjålet.

Man kan spørge sig selv, om befolkningen vil fortsætte med at opleve sig selv som lykkelige, eller om det går baglæns på nogle af de områder, der er vigtige for oplevelsen af lykke.

I næste åndedræt kan man spørge: Hvad nu hvis vi tog hånd om dem, der føler sig alene eller udenfor, dem, der kommer hertil på flugt, og dem, der ikke kan følge med og oplever stress? Hvad nu hvis vi valgte at omfordele i stedet for at lade de hurtigste snuppe det hele, hvis vi som samfund arbejdede for at gøre uligheden mindre?