Forsker om Mette Frederiksen i selskab med Youtube-stjerne: Strategien sender effektivt S-formanden direkte ind i hjertet på unge førstegangsvælgere

Danske influencere reklamerer ikke længere bare for tøj og rejser, men også for politikere, der profiterer på YouTubernes sociale kapital.

»Det mener du ikke, vel?«

Den unge YouTube-stjerne taber underkæben, mens hun storsmilende kigger på oppositionslederen, der sender et varmt tandsmil tilbage.

»Jeg elsker hvaler så meget«.

20. december 2018 lagde Socialdemokratiet 10 korte videoklip op på partiets YouTube-kanal. Videoerne, der alle er omkring ét minut lange, viser små samtaler mellem den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen og influenceren Anna Briand. Her småsnakker de om emner som hunde på Instagram, Mette Frederiksens nye kattekilling, Anna Briands drømmejob som sygeplejerske og deres fælles kærlighed til hvaler.

Den 19-årige fynske youtuber Anna Briand har i skrivende stund næsten 160.000 abonnenter på YouTube og ca. 182.000 følgere på Instagram. Hendes videoer handler med hendes egne ord om ’alt fra efterskole, mode, beauty og vlogs’, og i 2018 var hun nomineret til to awardpriser til det blandt influencere prestigefyldte awardshow Guldtuben.

Selvom der i Briand og Frederiksens snakke også sniger sig politiske emner som karakterræs og klimaforandringer ind, er det personerne Anna og Mette, der er i fokus.

De joker, griner og udveksler anekdoter fra deres hverdag, som var de gode veninder.

Når en ung ser Anna Briand optræde sammen med Mette Frederiksen, fungerer videoerne som et blåstempel

Med andre ord er der ikke tale om de traditionelle kampagnevideoer, Socialdemokratiet lægger op på YouTube, som eksplicit udtrykker en politisk dagsorden bygget på modellen ’x er et problem i Danmark. Socialdemokratiet drømmer om y og vil derfor gøre z’.

Det handler derimod om at få helt unge mennesker til at fatte sympati for Mette Frederiksen som person. Videoerne er derfor udtryk for en ny type politisk kommunikation, hvor politikere taler gennem de kendte influencere til disses følgere. Formålet er omtrent det samme, som når tøjfirmaet NA-KD sponsorerer tøj til influencere som Josefine Dahl og Laura Keil (og giver deres følgere rabatkoder til firmaets webshop) for at få flere unge kunder i butikken: Politikerne håber på at kunne omsætte YouTube-stjernernes sociale kapital til politisk kapital, det vil sige meningsdannelse til fordel for det betalende parti og i sidste ende stemmer til de kommende valg.

Youtubere med mange følgere kaldes ikke influencere for sjov: Deres sociale kapital kan være signifikant. Ifølge en undersøgelse af danske YouTube-brugere foretaget af marketingfirmaet Gonzo Media i 2018, betragter hver fjerde af de adspurgte sig selv som kultfans; de følger med i alt, hvad deres idoler laver, møder op til de såkaldte meet’n’greets for at få autografer, skriver i kommentarfelterne og køber influencernes merchandise.