Nina Smith svarer på kritik fra økonomistuderende: »Vi underviser i det, der klæder de studerende bedst på til at forstå verden«

Hvis Rethinking Economics kan fremvise brugbar alternativ teori, vil det være relevant for universiteterne at undervise i det, siger økonomiprofessor Nina Smith. Hun tvivler dog på, at der findes noget bedre.

De studerende på landets økonomistudier bliver i undervisningen præsenteret for et alt for snævert blik på verden, lyder kritikken fra en gruppe studerende i bevægelsen, Rethinking Economics. Men kritikken er forfejlet, mener professor i økonomi og tidligere vismand, Nina Smith:

BLÅ BOG Nina Smith Født 1955, professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand.

»Det er altid relevant at tage diskussionen om, hvorvidt vores undervisning mangler noget, og grundlæggende har jeg et blødt punkt for mennesker, der tør kritisere mainstreamøkonomisk undervisning. Det gjorde jeg også selv, da jeg var ung på studiet i 70’erne, hvor jeg – ligesom rigtig mange andre dengang – var med i fagkritiske foreninger, der efterlyste noget andet. Så jeg kan bestemt sympatisere med hensigten i opråbet, men jeg efterlyser samtidig noget af den ildsjæl, som jeg sådan set synes, vi selv havde for 45 år siden, hvor man rent faktisk bruger energi på at sætte sig ind i alternativer til den mainstreamøkonomiske teori«.

En tænker som Marx var måske relevant for sin samtid, men verden udvikler sig, det samme gør teori, og i dag er den mainstreamøkonomiske tanke et langt mere brugbart apparat

Har studierne ikke netop ansvaret for at præsentere de studerende for pensum, der gør dem klogere på alternativerne – fremfor den modsatte vej rundt?

»Hvis man populært sagt vil ændre verden, må man også investere i det og gøre den slags selv. Sådan har det jo altid været. Når det så er sagt, har jeg ærligt svært ved at se, hvad der findes af brugbare alternative teorier derude, og den erkendelse tror jeg også, Rethinking Economics ville få, hvis de gik mere ind i det. Som studerende nåede jeg selv at læse mig to tredjedele gennem Karl Marx’ ’Das Kapital’ , men droppede den sidste tredjedel, fordi jeg indså, at mainstreamøkonomi faktisk var et fantastisk nyttigt redskab til at forstå verden. En tænker som Marx var måske relevant for sin samtid, men verden udvikler sig, det samme gør teori, og i dag er den mainstreamøkonomiske tanke et langt mere brugbart apparat«.

Anerkender du så, at undervisningen på økonomi i dag basalt set omkredser den samme neoklassiske grundmodel?

»Både ja og nej. Når jeg i dag som mainstreamøkonom underviser i for eksempel mikroøkonomi, sker det med udgangspunkt i lærebøger og fagindhold, som også fremfører teoretisk kritik af de gammeldags neoklassiske modeller. Det er faktisk indholdet for det modul, jeg skal undervise i næste uge. Samtidig udvides teorierne i høj grad også af andre perspektiver, eksempelvis psykologisk og sociologisk forskning. Derfor bliver jeg også lidt træt af det billede, der godt kan være en tendens til at sætte op, hvor man sætter neoklassisk økonomi lig med simple antagelser som homo economicus, hvor mennesket antages at være fuldkommen rationelt. Det er stråmænd, der underminerer, hvor komplekse teorierne rent faktisk er«.

Men komplekse eller ej, så befinder vi os ifølge Rethinking Economics inden for samme silotænkning. Mener du virkelig, at den teori, du underviser i, er i stand til at indfange alt i verden?

»Nej, det er klart, at virkeligheden rummer en masse afvigelser, som er svære at få greb om, men jeg mener samtidig, det er her, vi er nået længst med at forfine modellerne og på baggrund af det kunne fremsætte de mest præcise svar. Og nu er det jo altså sådan, at vi på universiteterne underviser i det, vi mener, klæder vores studerende bedst muligt på. Derfor ser jeg det heller ikke som min eller andre underviseres opgave at rende rundt og lede efter alternativer, når de ikke er særlig gode. Men hvis Rethinking Economics kan fremvise noget, der kan gøre de studerende klogere, så ville det da være relevant, og så vil jeg gerne undervise i det«.