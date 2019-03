Finansministeren og formand for Finans Danmark: For mange unge har dårlig økonomiforståelse. Derfor skal Pengeugen klæde dem bedre på

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Langtfra alle unge er klædt ordentligt på til at træffe de rigtige valg, når det gælder deres egen økonomi. På mobilen er man som ung for eksempel få klik fra fede ting, som kan købes både kontant og på afbetaling. Men har man egentlig råd? De unge skal have en sund økonomi. En god finansiel forståelse betaler sig ikke bare nu og her, men resten af livet. Det er både sund fornuft og god samfundsøkonomi.

I denne uge får over 16.000 elever på mere end 700 skoler over hele landet undervisning i finansiel forståelse. De gør de som et led i Pengeugen sammen med Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening. Bankrådgivere rundt om i landet tager ud på landets skoler for i samarbejde med lærerne at sætte privatøkonomi og finansiel forståelse på skoleskemaet i grundskolens ældste klasser. I løbet af Pengeugen får eleverne derfor koblet matematik til problemstillinger, som de oplever i deres egen hverdag.

I Pengeugen bliver eleverne undervist i at lægge budget, at spare op og at forstå sammenhængen mellem indtægter og udgifter i deres egen økonomi. De lærer også at forstå deres lønseddel og deres skattebetaling. For det bliver ikke lettere, når man som ung flyver fra reden og skal stå på egne ben. Der er faste udgifter, som skal betales, og hvor meget er der så tilbage at rejse for eller til at købe eksempelvis lige præcis den der trøje, man ønsker sig?

Nye tal fra RKI viser, at ca. 47.000 unge i alderen 18-30 år er registreret med mindst én anmærkning i RKI-registret, svarende til 4,7 pct. af alle unge i aldersgruppen. Det er alt for mange og et udtryk for, at for mange unge i dag flyver fra reden blandt andet uden en helt basal forståelse for økonomi. Det kan vi gøre bedre. Andelen af dårlige betalere er også fortsat større blandt de unge end i befolkningen som helhed. Finans Danmark har for nylig gennemført en spørgeskemaundersøgelse sammen med Forbrugerrådet Tænk blandt unge, som viser, at omkring en femtedel af de unge i alderen 18-30 år har et overforbrug hver eller hver anden måned, og at knap en tredjedel af de unge har et forbrugslån. Nogle unge vælger nogle relativt dyre eller ikke-bevilgede lån, uden at de har tænk sig grundigt om forinden, og mange unge føler ikke, at de har fået en egentlig introduktion til privatøkonomi.

Finans Danmark offentliggør snart en rapport om de unges forbrugsvaner og økonomi. Tallene viser med al tydelighed, at vi har en vigtig opgave i at give flere unge god forståelse for finanser. Hvis vi kan klæde de unge bedre på, kan det have stor betydning for deres muligheder senere i livet. Vi håber derfor, at de mange gæsteunderviseres besøg rundtom på skolerne i næste uge, Pengeugen, kan være med til at gøre en forskel.