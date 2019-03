Underviser: Der findes en digital generationskløft, som ekskluderer unge fra den offentlige samtale

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Er det bare mig, der undrer mig over mediedækningen af undervisningsminister Merete Riisagers besøg på Ørestad Gymnasium sidste fredag?

For ingen af medierne har tilsyneladende talt med de involverede unge, hvorimod ministeren har fået rig lejlighed til at indtage scenen som offer for en lynchstemning.

Og dækningen syntes generelt præget af sensation:

Dr.dk: »… elever kastede med mønter«.

Politiken: »Blev kaldt luder og fik kastet mønter efter sig«.

Jyllands-Posten: »Minister afbrød gymnasiebesøg: Elever kastede med mønter«.

Ekstra Bladet: »Riisager efter buhråb på gymnasium: Dybt bekymrende«.

Selv om flere medier efterfølgende har trukket lidt i land, er jeg ikke i tvivl om, at oplevelsen har været ubehagelig for ministeren – hvad hun også selv gav udtryk for efterfølgende.

Det er alvorligt, at en folkevalgt politiker skal opleve den slags. Men hvorfor er det kun hendes version, der er interessant?

Mediernes eneste kontakt med ’de unge’ var udtalelser fra gymnasiets elevrådsrepræsentanter, samt interviews med et par elever, der ikke selv var involveret i demonstrationen.

En af disse sagde til DR: »Jeg synes virkelig, at skolen kommer til at se dårligere ud, end den er. Og det hele (ministerens besøg, red.) bliver bare gjort vildere«.

Mit klare indtryk er, at mange af de unge føler sig ekskluderet af den offentlige samtale. Mange overvejede end ikke, at de skulle være en del af den. En årsag er, at der på ikke eksisterer en bro over den nuværende digitale generationskløft. Katrine K. Pedersen

Måske det er en pointe i sig selv? Og tilmed en af årsagerne til, at ’de unge’ råber op? For det var et møde om ’demokratisk dannelse’ – men hvordan står det egentlig til med den?

I en ny ICCS-undersøgelse (International Civic and Citizenship Education Study, red.) scorer danske unge højest i demokratiforståelse – men ligger i bunden, når det handler om oplevelsen af at være en del af demokratiet.

Hos Arkens Art + Tech Lab har 250 unge for nyligt deltaget i et tredages undervisningsforløb, som netop skulle øge deres demokratiske selvværd. De inviterede os med ind i en debatkultur, der foregår på digitale platforme, ofte i lukkede grupper.

Og mit klare indtryk er, at mange af dem føler sig ekskluderet af den offentlige samtale. Mange overvejede end ikke, at de skulle være en del af den. En årsag er, at der på ikke eksisterer en bro over den nuværende digitale generationskløft.

Flere gav udtryk for, at de aldrig havde oplevet interesse fra voksne for en samtale, der tager afsæt i deres livsverden. De oplever desuden at blive talt til som en homogen gruppe, der forventes at agere på en bestemt måde.

Det er sandsynligvis ikke noget nyt, at ældre generationer definerer den nuværende ungdomskultur ud fra deres eget perspektiv og derved risikerer at skabe både stereotyper og ’generations-hate’.

Men med nye medier og teknologier, der har til formål at måle, kategorisere og analysere, synes det at lytte til individuelle stemmer at være overflødiggjort. Konsekvensen er, at stereotype forestillinger dikterer.

Demokratisk dannelse handler om solidaritet, og om ligeværdigt at kunne deltage aktivt i demokratiske processer. Men det er umuligt, hvis der ikke er plads til individuelle stemmer.

Når det er summen af likes, følgere og med det forestående valg stemmer, der tæller, degraderes samfundsgrupper til et publikum. Nogle, hvis opmærksomhed man kan forsøge at fange, hente likes fra.

For at demokratisk dannelse kan eksistere, er det afgørende at bygge bro. Et eksempel herpå er historien om Rasmus Paludan; en selvgjort sensation, der forstår og formår at udnytte den digitale opmærksomhedskultur.

Hans ekstreme udskejelser passer både som fod i hose med YouTubes algoritmiske struktur og med internetgenrer som ’reactions’ og ’roasting’.