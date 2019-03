Sæt handling bag vaccine-opbakningen: Tilbyd udvidede HPV-ordninger til drenge nu!

At glemme de unge mænd, der er til mænd, når staten udbyder HPV-vacciner, vil blive dyrt for samfundet

Udbrud af mæslinger i Danmark i år 2019(!) har af gode grunde intensiveret frekvensen af uforbeholdne støtteerklæringer til vaccination. På tværs af sociale platforme, alder og politiske skel minder man hinanden om vigtigheden af vaccination. Tak for det! Men selv om vaccination i sidste ende er den enkeltes beslutning, så er det faktisk stadig en bold, der er på statens banehalvdel.

Med præsentationen af finansloven sidst i november blev det slået fast, at 12-årige drenge endelig får tilbudt HPV-vaccination, nøjagtig som pigerne er blevet tilbudt det siden 2009. Men der er ikke sat midler af til at sørge for, at drenge over 12 år kommer med. De såkaldte catch-up-ordninger er ikke en del af planen, som de ellers var det i pigernes tilfælde.

Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvordan en HPV-ordning til drenge bør se ud (den såkaldte medicinteknologiske vurdering), har allerede været sendt i høring. Sundhedsstyrelsen vurderer blandt andet, at en catch-up ordning til drenge giver god mening for vores samfund økonomisk set, og at en udvidet catch-up-ordning til drenge, som er til drenge, er mere end en overvejelse værd – særligt fordi denne gruppe har en 40 gange større risiko for at få HPV-kræft end deres heteroseksuelle modparter.

Udvidelsen af HPV-ordningen til også at inkludere drengene kan ses som en ligestilling mellem kønnene. Noget som både regeringen med Ellen Trane Nørby i spidsen og en gruppe fremsynede sundhedsordførere fortjener ros for. Men den umiddelbare ligestilling mellem køn resulterer også i en uhensigtsmæssig forskelsbehandling af seksuelle orienteringer og af årgange.

AIDS-Fondet stod sidste år i spidsen for den første danske HPV-ordning til drenge nogensinde. Målgruppen for pilotprojektet, der var administreret af Sundhedsstyrelsen, var drenge i alderen 15-19 år, som er til drenge. Sidste mulighed for at få første stik var august 2018. Regeringens nye tilbud til 12-årige træder i kraft 1. juli 2019.

Det vil altså sige, at vi ender med næsten et helt år uden HPV-tilbud til drenge. Det er et alvorligt tilbageslag for flokimmuniteten, og det alene nødvendiggør, at vi midlertidigt udvider ordningen til også at inkludere drenge, der er ældre end 12 år.

I pigernes tilfælde besluttede man i første omgang at tilbyde en catch-up-ordning til de tre årgange over den årgang, der indgik i det ordinære vaccinationsprogram. Det vil altså sige, at de lidt ældre piger i en begrænset periode kunne nå at få del i HPV-tilbuddet – også selv om deres fødselsår teknisk set diskvalificerede dem. Drengene bør tilbydes en lignende ordning.

Det handler både om at sikre pigerne mod livmoderhalskræft og andre HPV-relaterede kræftsygdomme. Det handler om at sikre en samfundsøkonomisk gevinst ved at forebygge de generende kønsvorter vha. vaccinen. Men det handler faktisk også om at beskytte drengene selv fra kræft – og som nævnt er drenge, der er til drenge, særligt udsat. Faktisk 40 gange mere udsat. Derfor er det vores klare holdning, at der bør være et udvidet, anonymt tilbud til denne gruppe, som med fordel kan have et større aldersspænd.

At glemme de unge mænd, der er til mænd, vil være dyrt for samfundet. Men frem for alt vil det ikke være ordentligt. Det har man indset flere forskellige steder i verden. Blandt andet i England, hvor man anbefaler vaccinen til mænd, der har sex med mænd, op til deres 46 års fødselsdag.

Sammen med Sundhedsstyrelsen har AIDS-Fondet med den midlertidige HPV-ordning i 2018 vist, at vi i Danmark har kontakten til denne særlige risikogruppe. I Hovedstadsområdet kørte AIDS-Fondets klinik, Checkpoint, således i hele 2018 på maksimum kapacitet.