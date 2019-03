Folketingskandidat: Øget tilslutning til vacciner skal ske med oplysning

For det andet skal man ikke negligere risikoen for, at et forslag som dette kan blive set om en form for indirekte tvang, hvilket vil øge modstanden. Man risikerer derfor at opnå den modsatte effekt end den ønskede – nemlig flere mennesker, der bevidst har en negativ indstilling til vaccinationer.

For det tredje skal man huske, hvad hele pointen er: Vi ønsker øget tilslutning for at mindske risikoen for smitte og epidemier.

Lad os lege med tanken om, at det nu er lovpligtigt at blive vaccineret for at kunne gå i offentlig institution. En konsekvens vil være, at man koncentrerer alle de ikke-vaccinerede i deres egne private institutioner. Hvad vil det betyde?

Øget risiko for smitte, lokale udbrud og, ja, epidemier.

I forsøg på at øge tilslutningen, forbedre folkesundheden og mindske risikoen for udbrud af sygdomme risikerer vi at opnå præcis det modsatte.

Så selv om jeg har fuld forståelse for tankerne bag borgerforslaget, som jeg synes er rigtige og sympatiske, så er det efter min bedste overbevisning ikke den rette måde at løse problemet på.