Sygeplejersker: Ræk hånden op, hvis du ønsker en sygeplejerske til at passe din døende bedstemor

Politikerne skal vise, at de vil bære ansvaret for et sundhedsvæsen, som kan bære sin befolkning.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ræk hånden op, hvis du synes, der skal være sygeplejersker på vagt, netop den dag en af dine kære fældes af en uopmærksom bilist.

Eller hvis du ønsker smertestillende medicin til tiden efter en uvelkommen operation. Og markér lige, hvis du gerne vil sikre dig, at nogen kan passe din døende bedstemor.

Din holdning er vigtig. Om blot seks år vil vi nemlig mangle 6.000 sygeplejersker i Danmark. Så på trods af vores gode intentioner får vi meget svært ved at stå klar med god pleje og behandling til dig og dine pårørende.

Jeg møder alt for ofte dygtige sygeplejersker, der vil ud af faget

Regeringen foreslår, at der uddannes 2.000 nye sygeplejersker. Desværre ønsker de ikke at lægge en konkret plan for, hvordan vi lukker hullet i den anden ende af arbejdspladserne.

Planen er nødvendig, så vi kan fastholde den arbejdskraft, vi uddanner, og har så hårdt brug for i det offentlige sundhedsvæsen.

Ellers kommer vi i den ene ende til at hælde nye sygeplejersker ind på arbejdspladserne, hvor vilkårene er så dårlige, at de flygter ud af den anden ende.

Jeg møder alt for ofte dygtige sygeplejersker, der vil ud af faget. De magter ikke længere at betale den høje personlige pris, det er at opretholde et sundhedsvæsen, der hårdnakket måler i kvantitet, men ignorerer faglig kvalitet og arbejdsmiljø.

Med sig ud tager de en tung faglig viden og højt specialiserede kompetencer. Det har vi som samfund ikke råd til.

Løsningen er enkel. I fagligt sprog kalder vi det: fagligt forsvarlig normering.

Det betyder, at det nødvendige antal sygeplejersker er til stede hver dag til at passe patienterne. Døgnet rundt. Det betyder, at patienter f.eks. ikke skal vente på smertebehandling. At de bliver observeret for forværring i sygdom og får skiftet sårforbinding til tiden.

En fagligt forsvarlig normering handler også om kompetencer. Altså om at sikre den rigtige sammensætning af erfarne og nyuddannede sygeplejersker.

Man kan ikke bemande en afdeling med næsten kun nyuddannet personale. Vi kender afdelinger, som desværre må gøre netop dette. Det slider hårdt på sygeplejerskerne og forringer patientsikkerheden.

Forskningen viser, at en fagligt forsvarlig normering af sygeplejersker desuden hænger sammen med sandsynligheden for, om du rent faktisk overlever sygdom eller skader.

Så kære medborger: Hør godt efter, når politikerne lægger planer for vores offentlige sundhedsvæsen. Er de villige til at prioritere, at der også her og nu er tilstrækkelig mange sygeplejersker på arbejde?

Stil krav om en realistisk plan for at fastholde sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. Politikerne skal vise, at de vil bære ansvaret for et sundhedsvæsen, som kan bære sin befolkning.