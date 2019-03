Radikal ungdomspolitiker: Jeg drømmer om den dag, man kan købe narko i Netto

Problemerne med narkotika er hovedsageligt forsaget af forbudspolitikken. En legalisering ville gøre Danmark til et bedre sted for alle.

Sundhedsstyrelsen skønner, at der er omkring 30.000 stofmisbrugere i Danmark. Det er nok mennesker til at udgøre hele befolkningen i Slagelse.

Enhver kan sige sig selv, at det ikke er sjovt at være stofmisbruger, så hvorfor er der stort set ingen politikere, som tør gøre noget ved det?

For eksempel ved at fjerne narkotikaforbuddet. Narkotikaloven er nemlig den mest usympatiske socialpolitik, som nogensinde er blevet ført i Danmark.

At straffe en stofmisbruger for at være i besiddelse af narkotika er lidt ligesom at straffe en person, hvis pung er blevet stjålet

Forbuddet gavner udelukkende kriminelle, mens det skubber de virkelig udsatte, narkotikamisbrugerne, længere væk fra samfundet.

Derfor burde al narkotika legaliseres.

Et af de største problemer ved narkotikaforbuddet er, at man smider misbrugere i fængsel frem for at hjælpe dem. At straffe en stofmisbruger for at være i besiddelse af narkotika er lidt ligesom at straffe en person, hvis pung er blevet stjålet, bare fordi personen ikke beskyttede sine ejendele godt nok.

Når stofferne er ulovlige, stiger prisen på dem naturligvis også, og det betyder, at stofmisbrugerne skal bruge endnu flere af deres penge på at få et fix.

Penge, som kunne have været brugt til så meget andet, for eksempel at holde dem væk fra et liv på gaden. Narkotikaforbuddet er på den måde et fantastisk middel til at omfordele penge på – fra udsatte stofmisbrugere til kriminelle bander.

Hvis man i stedet lovligt kunne købe narkotika i Danmark, ville stofmisbrugerne ikke være tvunget til at købe deres fix hos skydegale kriminelle, og de ville komme tættere på systemet og dermed tættere på en behandling.

Når man lægger en stofmisbrugers skæbne i hænderne på en kriminel, er det dømt til at gå galt.

Man kunne sagtens forsøge sig med en masse initiativer til at hjælpe stofmisbrugerne, men hvis man ikke vil ændre narkotikaloven, kommer man ingen vegne.

Problemerne med stofferne i dag er forårsaget af narkotikaforbuddet, og hvis det blev afskaffet, ville Danmark blive et bedre sted for os alle.

Jeg savner handling fra vores politikere, for narkohandel hører ikke til i en ghetto – jeg drømmer om den dag, man kan købe det i Netto.