Overlæge: Politikerne taler om faglighed – men hvad blev der af ordentlighed?

Det danske sundhedsvæsen er sygt. Sygt langt ind i sjælen. Tusindvis af patienter får enten ikke den nødvendige behandling, eller de bliver direkte fejlbehandlet år efter år. Nu er det ikke længere patienternes sygdomshistorie, der er afgørende for, om de får den rette behandling, men derimod hvor meget de tjener, og hvor længe de har gået i skole.

Budskabet kommer fra professor og overlæge Morten Sodemann, og dét budskab har han som en af de mest markante og kritiske sundhedsdebattører gennem flere år forsøgt at gøre myndigheder og politikere opmærksomme på via bogudgivelser, kronikker og foredrag. Men tilsyneladende uden held.

For ifølge professoren fortsætter politikerne, senest med forslaget til en ny sundhedsreform, med at stirre sig blinde på løsninger som supersygehuse, landsbyhospitaler og lægehelikoptere. Men det hjælper ikke på den egentlige sygdomstilstand i sundhedsvæsenet, mener Morten Sodemann. Det skrantende væsen skyldes derimod politikernes konstante reformer og mangel på langtidsstrategier samt ikke mindst deres fatale mangel på indsigt i forholdet mellem sociale forhold og sygdom.

Blå Bog Morten Sodemann Født 1959, professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Uddannet cand.med. (1989), ph.d. (1996), professor i global sundhed og indvandrermedicin (2012).

Politiken møder Morten Sodemann på Odense Adelige Jomfrukloster midt i byen. Her har han kontor i et par uger, mens han har forskerorlov fra arbejdspladsen på Odense Universitetshospital.

Så sent som i sidste uge offentliggjorde den private svenske tænketank Health Consumer Powerhouse en såkaldt hitliste over europæiske sundhedssystemer, og her ligger Danmark på en flot fjerdeplads. Så sundhedsvæsenets helbredstilstand er måske noget bedre, end du fremturer med?

»Det er en temmelig besynderlig liste, og de parametre, de anvender, er relativt ufarlige og indirekte. De rigtige tal taler deres tydelige sprog: Adgang til forebyggelse i Danmark er afhængigt af skoleuddannelse, henvisning til genoptræning er mest til højtuddannede, overlevelsen efter kræft, hjerte-kar-sygdom og diabetes er stærkt tilknyttet høj skolegang, ensomme har lige så høj dødelighed i Danmark som rygere, og multisygdom er en socialt skæv sygdom i Danmark«, siger Morten Sodemann.

»De øvrige europæiske sundhedsvæsener er langt mere privatiserede og har en usammenlignelig struktur i forhold til det danske sundhedsvæsen. I Danmark er dødelighed stærkt påvirket af socialklasse og skolegang. I teorien er der lige adgang, men i praksis sker der en stor forskelsbehandling, der kan aflæses i dødelighedsstatistikkerne. Så det kan se pænt ud på overfladen, men uligheden er lige så stor i Danmark som andre steder i Europa«.

Flere læger er ingen løsning

Kun 53 procent af de kræftpatienter, der har den laveste indkomst i Danmark, er i live fem år efter, at kræftdiagnosen bliver stillet. Men hos de kræftpatienter, der tjener mest, lever 69 procent stadig efter fem år. Det viser en hvidbog fra Kræftens Bekæmpelse, der blev offentliggjort for få uger siden.

Tallene var ifølge netmediet Altinget chokerende for ledelsen i Kræftens Bekæmpelse, ligesom også sundhedsminister Ellen Trane Nørby medgav, at »vi ikke er i mål i forhold til at bekæmpe ulighed i sundhed«. Men ifølge ministeren er sundhedsreformen et skridt på vejen mod mere social lighed i kræft.

Morten Sodemann, ser du også sundhedsreformen som en mulighed for at gøre op med ulighedsproblematikken?

»Nej, slet ikke. Det er en opportun opfattelse, at læger skaber sundhed, og jo flere der er af os, og jo tættere vi er på befolkningen, jo længere er levetiden. Sandheden er, at kort skolegang, lav socialstatus og fattigdom er de absolutte faktorer, der skaber sygdom. Det hjælper hverken supersygehuse, sundhedshuse i nærområdet eller lægehelikoptere på. Supersygehuse behandler sygdomme, der skyldes sociale vilkår, men sender patienterne direkte tilbage til de sociale vilkår, der gjorde dem syge i første omgang«.

»Hvis man ikke forstår dén mekanik, kan man ikke skabe et godt sundhedsvæsen. Og man burde ikke have med sundhedspolitik at gøre, hvis man ikke anerkender evidensen på ulighedsområdet«.

Vi reparerer bare

I 2008 var Morten Sodemann med til at stifte Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, der tager sig af nogle af de mest sårbare patienter med flere komplekse problemstillinger, og som ledende overlæge på klinikken ser han nu dagligt konsekvenserne af uligheden i sundhedsvæsenet, fortæller han.

»Nogle af vores patienter er så fattige, blandt andet på grund af kontanthjælpsloftet, at de ikke har råd til at lægge ud for togbilletten fra Esbjerg til Vejle. Hvad betyder det? Ja, så kommer de ikke til lægen, medmindre det er den 1. i måneden, og det får fatale og dyre konsekvenser, både for patienten selv og for sundhedsvæsenet, fordi de bliver endnu mere syge, når de ikke får behandling«.

Det lyder logisk nok, men det kan man vel ikke bebrejde sundhedsvæsenet?

»Jo, delvis, for kommunerne har også et medansvar. Vi forsømmer at se på årsagssammenhængene. I sundhedsvæsenet reparerer vi bare. ’Nå, har du brækket hoften? Så må vi fikse det’! Måske skulle man supplere med spørgsmålet: ’Hvorfor brækkede du hoften? Går du og falder i nogle tæpper derhjemme? Vi sender lige en hjemmehjælp ud for at se på det’. Den slags behandling yder vi næsten ikke, selv om det både kunne spare patienten for store gener og samfundet for store udgifter«.

»Jeg mener, at sundhedsvæsenet, og især lægerne, har et ansvar for at dokumentere, at patienter meget ofte bliver syge og indlagt af dårlige sociale vilkår. Derfor har de et medansvar. Sundhedsvæsenet er tragediernes si, så vi har også ansvaret for at dokumentere de tragedier, som en stram socialpolitik har medført«.

Du er modstander af sundhedsreformen, men omvendt peger du på mange strukturelle problemer i den nuværende indretning. Hvordan hænger det sammen?

»Der er ingen tvivl om, at der er behov for at reformere, men der er mest brug for en reform af politikeres forståelse af, hvad sundhed er for noget; altså en reform af socialpolitikken. Politikerne har meget bekvemt skabt en sektoropdeling i noget socialt og noget sundhedsmæssigt. Men hvis de vil sundhedsvæsenet det godt, er de nødt til at forstå, at det er dyrt at have et væsen, der sender folk tilbage til det, der gør dem syge«.

»Jeg tror ikke, politikerne forstår vigtigheden af interaktionen mellem sociallov og jura og lighed i adgang til uddannelse. Jo bedre uddannet du er, jo længere lever du. Det gælder alle vegne, men særligt for de skandinaviske lande. Når politikerne ikke vil eller kan forstå det, kan man ikke lave et godt sundhedsvæsen«.