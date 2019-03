Skattely dræner ikke kun statskassen: Miljøet er den virkelige taber

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Paradise og Panama Papers såvel som hvidvask- og udbytteskatskandaler har vist, hvordan multinationale virksomheder og rige individer befinder sig højt hævet over loven, hvor skattevæsener ikke kan nå dem. Men det er ikke kun statskasser, der er blevet tømt. Svindlere har ligeledes haft snablen dybt nede i vores fælles reserver af naturressourcer. Ved at skjule sig bag skuffeselskaber og komplicerede finansielle instrumenter har lyssky banditter fyldt pengepungen ved at tømme vores have og vælte vores skove.

Sammenhængen mellem skattely og miljøødelæggelse er måske ikke åbenlys ved første øjekast, men en gruppe internationale forskere peger på, at de to fænomener er stærkt kædet sammen. Skattely tilbyder nemlig ikke kun lave skatteprocenter. Ved at undlade at håndhæve international lov og tillade virksomheder at registrere sig bag en tåge af anonymitet tilbyder steder som Panama og Cayman Islands muligheden for helt at forsvinde. I skattelylande kan rige individer undvige deres forpligtelser i kedelige sager som børnebidrag, arveskat og skilsmissedeling. Her kan man købe sig til nye gyldne pas.

Så længe der findes lovgivningsfri lommer i det internationale system, kan vi regulere verdenshavene og regnskovene, lige så tosset vi vil, og stadig være lige vidt

Samtidig kan virksomheder slippe uden om besværlige internationale kvoter for fiskeri og fældning af regnskov, der sætter begrænsninger for deres udbytte. Forskergruppen skriver i det anerkendte tidsskrift Nature, at 70 procent af de kendte skibe, der har været involveret i ulovlig og ureguleret fiskeri, har været registreret i et skattely. Overfiskeriet fortsætter, imens biodiversiteten i havene falder, og unikke økosystemer trues.

Skattelylande har ligeledes understøttet enorme kapitaltilførsler til virksomheder, der aktivt bidrager til skovrydning i Amazonas’ regnskov. Man fristes til at pointere, at i brugen af skattely ødelægger banditter i habitter de selvsamme tropiske øer, som de udnytter til at gemme deres formuer.

Det er efterhånden en gennemtærsket selvfølgelighed, at grænseoverskridende problemstillinger kræver grænseoverskridende løsninger. Men så længe der findes lovgivningsfri lommer i det internationale system, kan vi regulere verdenshavene og regnskovene, lige så tosset vi vil, og stadig være lige vidt.

Vi vil stå med en øse i en båd med hul i skroget. Skattely og skattesnyd er ikke kun en trussel mod velfærdssamfundet, men også mod miljøet. Hvis vi er seriøse omkring kampen for at passe på vores jord, er vi nødt til at sige fra over for skattely og de stater, der muliggøre dem. At sætte ind over for grådige skattesvindlere vil også være at sætte ind over for miljø- og klimasyndere.