»Et nyt lavpunkt i dansk politik«: Advokat kritiserer Lars Løkke, der beskylder Facebook for at være ansvarlige for deling af New Zealand-drabsvideo

Det er uacceptabelt, når Lars Løkke bruger deling af en drabsvideo til at forsøge at skaffe stemmer ved at fremstå handlekraftig og stille krav, som reelt er urimelige.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Alle blot nogenlunde fornuftige mennesker er selvfølgelig enige om, at det er dybt tragisk, at et halvt hundrede uskyldige mennesker fredag blev brutalt myrdet i New Zealand. »«

Og netop derfor er det også sørgeligt, at vi i Danmark har en statsminister, som benytter en så afskyelig handling som afsæt til at servere valgflæsk til det kommende folketingsvalg.

Den australske mand, der har taget skylden for massakren i New Zealand fredag, filmede og livestreamede det modbydelige angreb. På videoen ser man angiveligt gerningsmanden gå ind i moskéen og likvidere flere mennesker. Videoen blev sendt live på Facebook i cirka 17 minutter.

Ifølge CNN tog Facebook videoen ned, straks efter de blev varslet om den af politiet. Samtidig blokerede Facebook personens konti på både Facebook og Instagram (som er ejet af Facebook).

Jeg deltog selv som fagkilde i programmet News & Co. på TV 2 News fredag eftermiddag, hvor vi i kølvandet på de frygtelige begivenheder drøftede, hvem som er ansvarlig for delingen af sådanne drabsvideoer.

Det er med sikkerhed strafbart at dele og videresende en video af et eller flere drab. Sådanne delinger er desværre også set i andre tilfælde, senest for eksempel (formentlig) med videoen af de to kvinder, som på skrækkelig vis blev slået ihjel under en ferie i Marokko.

Hvordan forestiller Lars Løkke sig, at en platform som Facebook – eller andre platforme med en tilsvarende funktionalitet – skal kunne styre, hvilket indhold tåber kan finde på at dele?

Det er efter samme bestemmelse i straffeloven, at det er forbudt uden samtykke at sende billeder rundt på Facebook, Messenger osv. af personer, som har sex, og at dele for eksempel billeder af en person under andre omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Pointen er, at den person, som uploader opslaget, selvfølgelig er strafferetligt ansvarlig, mens den platform (ofte Facebook) – som reelt misbruges til en strafbar deling uden selv at tage del i det (selvfølgelig) – ikke kan straffes.

Lars Løkke udtalte i fredagens udgave af News & Co. på TV 2 News, at det ikke er acceptabelt, at Facebook først nedtager videoen af de grusomme drab i New Zealand efter cirka 17 minutter.

Jeg mener, at den reelle kritik i stedet bør rettes mod Lars Løkke Rasmussen selv.

Facebook har ikke medvirket til, at videoen blev delt. Det, som reelt er sket, er, at Facebook blev uskyldigt misbrugt som platform/middel til delingen.

Det kan sammenlignes med, at en kolonihaveejer går en tur med hunden. Mens manden er væk, går naboen uberettiget ind på grunden og hejser et nazi-flag op i flagstangen. Her er der selvfølgelig noget at bebrejde manden, som uden samtykke fra flagstangens ejer hejser flaget. Men manden, der ejer flagstangen og kommer hjem fra sin gåtur for straks at tage flaget ned, kan selvfølgelig ikke lastes noget.

Statsministerens udtalelse er reelt et forsøg på at virke handlekraftig på bekostning af en part (Facebook), som har taget opslaget ned og blokeret konti, straks efter at de blev bekendt med det.

Hvordan forestiller Lars Løkke sig, at en platform som Facebook – eller andre platforme med en tilsvarende funktionalitet – skal kunne styre, hvilket indhold tåber kan finde på at dele?

Hvordan skal Facebook på forhånd kunne kontrollere alle daglige opslag, som omfatter flere hundrede millioner af billeder/videoer? Bemærk at dette er til forskel fra et nyhedsmedie, som selv udvælger hvilke personer, der kan uploade billeder og indhold til fx pol.dk, dr.dk, tv 2.dk og så videre.

Facebook kan reagere hurtigt, når de bliver bekendt med en strafbar eller uetisk deling. Men de kan ikke styre millioner af andre menneskers handlinger. Det tror jeg egentlig også godt, at statsministeren ved. Og så meget desto mere er det uacceptabelt og et nyt lavpunkt i dansk politik, når Lars Løkke bruger en deling af en drabsvideo til at forsøge at skaffe stemmer ved at fremstå handlekraftig og stille krav, som reelt er urimelige. Det er situationen nemlig alt for alvorlig og sørgelig til.