Spidskandidat for Alternativet: Danske landmænd bør eksportere viden i stedet for bacon

Dansk landbrug har nøglen til at løse en stor del af verdens sultproblemer. Hverken mere eller mindre. Desværre har landmændene lagt nøglen i lommen. FN peger i sin verdensmålsstrategi på, at det er afgørende, at vi inden 2030 får sikret bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeret modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

Her har dansk landbrug helt unikke forudsætninger for at løse opgaven, for danske landmænd er veludannede, engagerede og har adgang til teknologi og kompetente samarbejdspartnere i industri og forskningsmiljøer.

Landmændene har nøglen til fremtiden, men de kan ikke selv få den op af lommen

Problemet er bare, at en del af landbruget er dybt forgældet, og at landmændene derfor løber efter den hurtige profit frem for at tænke på fremtiden. Når krybben er tom, er det svært at disrupte sin egen branche. Så tænker man bare på, hvor foderet skal komme fra i morgen. Et andet problem er det store antal svine- og kvægbestande, der har skabt et effektivt, men kynisk produktionsapparat, som går efter profit på bekostning af bæredygtighed, dyrevelfærd og innovation.

Derfor skal vi have ændret fokus i landbruget, så vi ikke længere ser det som det primære mål at producere flest mulige fødevarer billigst muligt. Den langsigtede vækst kommer tværtimod ved, at vi udvikler de teknologier, som andre lande har brug for.

Kort sagt: Hvorfor spilder vi i dag vores evner og kræfter på et lavprismarked fyldt med fødevarer af tvivlsom kvalitet, når vi kan tage førertrøjen på den teknologiske front og erstatte baconeksporten til England med eksport af knowhow og landbrugsteknologi?

Landbruget er i gang med at udvikle nye teknologier. Landbrug & Fødevarer præsenterer selv på deres hjemmeside ti udvalgte klimaprojekter, som er en del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer. Men grundlæggende går det stadig alt for langsomt, som vi for eksempel kan se, når dansk landbrug kun har leveret under 1 procent af den kvælstofreduktion i 2018, som de skulle ifølge Landbrugspakken fra 2015.

Landmændene har nøglen til fremtiden, men de kan ikke selv få den op af lommen. Så i stedet for konstant at slække på kravene til landbruget skal vi hjælpe dem ved at stille større klimakrav til landbruget og skifte fokus fra produktion af animalske produkter til udvikling af et klimavenligt og bæredygtigt landbrug og teknologier, der kan eksporteres.

Det betyder for mig, at vi skal målrette vores erhvervsstøttemidler og innovationsmidler til landbruget mod udvikling og implementering af bæredygtige samfundsløsninger. Hvis vi stiller de rigtige krav, skaber de nødvendige rammer og yder økonomisk støtte til den grønne omlægning, kan dansk landbrug redde ikke bare en stor del af verdens sultne, men også skabe et nyt eksporteventyr, hvor vi ikke længere praler af smør og bacon, men af effektive og bæredygtige dyrkningsmetoder og teknologier.