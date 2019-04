Journaliststuderende: Der er stor lærdom at hente i børnelitteraturen. Også for granvoksne avislæsere

Det er ikke kun for børnenes skyld, at aviserne bør sætte mere fokus på nye børnebøger.

I Norden er vi glade for vores børnelitteratur. Vi er stolte af, at H.C. Andersens eventyr til stadighed går verden rundt, vi citerer flittigt Pippi Langstrømpe og giver gerne over hundrede kroner for en kaffekop med Mumi-motiv.

Hvad angår kendskabet til den nyere børnelitteratur, kommer mange voksne til gengæld mere til kort.

I 2017 var der i Danmark 168 udbydere af børnelitteratur, og der udkom stort set lige så mange skønlitterære bøger for børn som for voksne.

Vi har også Forfatterskolen for Børnelitteratur, der skal sikre kvalitetslitteratur for vores yngste, og prisuddelinger som Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, Orla-prisen og Gyldendals Børnebogspris, der skal give anerkendelse til dem, der tilfører noget særligt til området.

Nye børnebøger florerer skam også – på folkebibliotekerne (trods en faldende bestand), i specifikke børnebogsfora og på de sociale medier.

Men sjældent i avisernes bogtillæg.

Da jeg besluttede mig for at se nærmere på dækningen af ny, nordisk børnelitteratur i seks større landsdækkende aviser, heriblandt Politiken, stødte jeg på 21 anmeldelser i løbet af tre måneder. Det svarer til mindre end to anmeldelser om ugen på tværs af seks aviser, der vel at mærke alle anmelder litteratur på ugentlig basis.

Årsagen kan virke indlysende: Børn læser ikke aviser, med mindre det drejer sig om specifikke børneaviser som Weekendavisens børnetillæg, Faktisk, eller JP/Politikens Børneavisen. Alligevel er der flere årsager til, at aviserne bør skrue op for opmærksomheden på det punkt. Også på de sider, der ikke er øremærket børnene som læsere.

Børn fortjener nye bøger fra deres egen tid.

For selv om børn ikke læser aviser, så gør deres forældre eller bedsteforældre måske. Oftest er de bindeleddet mellem børnene og deres første møde med bøgerne.

Mere fokus på nye udgivelser kan hjælpe voksne med at navigere på et uoverskueligt stort børnebogsmarked. Og så kan det være med til at skåne børnene for udelukkende at blive udsat for de bøger, deres voksne selv havde glæde af at læse som små og derfor velmenende finder frem til godnatlæsningen.

Alle børn fortjener at kende til børnelitteraturhistoriens skattekiste, men nye børn fortjener også nye bøger fra deres egen tid. Fra det seneste år kunne det f.eks. være bøger, der formidler klimaforandringer i børnehøjde, som Martin Glaz Serup og Lars Vegas Nielsens ’Huset på havets bund’ eller Søren Jessens ’Ørkenfeber’ om en udtørret verden, hvor vand er det dyrebareste af alt.

Det er nemlig ikke kun for børnenes skyld, at aviserne bør rømme lidt ekstra plads til nye børnebøger. Der er stor lærdom for selv granvoksne avislæsere

Det kunne også være Anne Sofie Hammer og Sira Stampe Söderströms billedbog ’Må jeg få mit gulvtæppe med hjem til mor?’ om på ugentlig basis at flytte frem og tilbage mellem sine fraskilte forældre eller i den mere humoristiske ende ’Drengen der fik ting i hovedet’ af Kasper Holt, som handler om Karl, der har det ufatteligt irriterende problem, at han bare bliver ved med at få ting i hovedet.