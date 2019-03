Folketingskandidat Alternativet: Mange kvinder kæmper desperat for at have en stemme i samfundet – og for retten til at være mødre

Ingen skal udskammes for at have sit barn med på job, som vi så det, da konservatives Mette Abildgaards datter blev smidt ud af Folketingssalen. Men hvorfor tager så mange kvinder spædbørn med på arbejde?

Mens alle sikkert har meninger om den pågældende konkrete sag, så peger fænomenet med kvinder, der, så hurtigt det kan lade sig gøre, ræser ud på arbejde og i særdeleshed til politik, på et meget uheldigt og dybt ulige forhold i vores samfund: en total mangel på respekt for spædbørns behov.

I dag kan vi ikke forestille os andet, end at kvinder skal ’på arbejdsmarkedet’. Det har været et mantra siden en eller anden gang i 1960’erne, og det har muligvis været godt for nogle ting.

Men en ting er sikkert: Det er gået hårdt ud over rigtig mange børn. Enhver, der har født et barn – eller på nogen måde er vidende om børn – ved, at spædbørn har brug for deres mor, og at børn i det hele taget har brug for deres forældre.

Det er på tide, at vi holder op med at påstå, at det er ligestilling, når kvinder presses til at være alt på en gang

Men så længe ligestilling på helt gammeldags manér handler om, at kvinder skal indgå i samfundet på samme måde som mænd, ja, så sætter det kvinder i en umulig situation, hvor de skal vælge mellem at være ’cool karrierekvinder’ eller ’spædbørnsmødre’, som i dag nærmest skal skamme sig over deres valg.

Derfor ender kvinder med at sidde i Folketingssalen med deres baby i stedet for at vende tilbage til arbejde, når de har lyst. De frygter – og med god ret – at ’toget er kørt’ i mellemtiden. At deres stemme i samfundet går tabt. Og den betyder som bekendt alt i dag, ikke mindst for en politiker.

Man skal være parat til at negligere sine egne og sine børns behov – ellers kan man glemme alt om at være med der, hvor beslutningerne tages.

Sidst det blev stadfæstet, var, da samme Pia Kjærsgaard følte det nødvendigt at fremhæve, at Zenia Stampe var på barsel, da hun foreslog, at Pia Kjærsgaard trak sig som formand. En usympatisk understregning af, at Zenia Stampe ikke har ret til at blande sig eller have en mening om noget, fordi hun er på barsel.

Mange kvinder kæmper desperat for at have en stemme i samfundet – og for retten til at være mødre.

I dag taler man ligefrem om ’mom-shaming’: det fænomen, at andre bliver stikforargede over, at vi mødre viser, at vi elsker vores børn– og deler det på sociale medier. Det er slet og ret udtryk for en undertrykkende holdning – og i mine øjne et samfund på afveje.

Om Mette Abildgaard skal tage sit barn med i Folketingssalen, synes jeg, vi skal lade den konkrete forsamling afgøre.

Til gengæld er det på tide, at vi holder op med at påstå, at det er ligestilling, når kvinder presses til at være alt på en gang: omsorgsfulde mødre, sexede kvinder, magtfulde ’mænd’. I stedet må vi begynde at have respekt for spædbørns, børns og forældres behov.