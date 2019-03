'Fake news på steroider': Truslen fra falske rygter og ’deep fakes’ kan skabe et nyt sikkerhedsparadigme i international politik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I disse år ændrer sociale medier dramatisk præmisserne for dansk og international sikkerhedspolitik.

I fremtiden kommer vi ud over gammeldags militær sikkerhed og moderne cybersikkerhed til at se spørgsmål om sandhed som afgørende for national sikkerhed.

Årsagen er naturligvis fremkomsten af strategisk og systematisk brug af misinformation, der kan destabilisere landes politiske systemer. For eksempel i form af ødelæggende shitstorms, som på minutter kan smadre aktiekurser eller ophidse vrede samfundsgrupper til voldsudøvelse.

At sandhed og sikker viden allerede nu af myndighederne anses som et spørgsmål om sikkerhed, bekræftes af Beredskabsstyrelsens nye kampagne #TænkFørDuDeler, der netop er lanceret for at dæmme op for spredning af falske nyheder og social panik fremkaldt af misinformation.

Det giver god mening, for spredning af falske rygter via sociale medier kan nemlig have fatale konsekvenser for staters interne sikkerhed.

Nu forstærkes falske rygters betydning for sikkerhed imidlertid yderligere pga. fremkomsten af ’deep fakes’. Fænomenet er blevet kaldt ’fake news på steroider’

Indien har for eksempel siden april 2018 oplevet en bølge af lynchninger, efter at rygter om organtyverier og kidnapninger af børn blev spredt via WhatsApp. Over 20 personer menes dræbt.

I Nigeria findes tilsvarende eksempler på eksplosioner af etnisk vold. I juni 2018 blev mellem 86 og 220 mennesker fra det kristne berommindretal dræbt på to dage som følge af falske beskyldninger om et barnedrab, der gik viralt på Facebook.

Desuden peger myndighedernes nye fokus på informationssikkerhed på den afgørende rolle, ’fake news’ på kort tid har fået som redskab i international politik. Mest skelsættende i forbindelse med den formodede russiske indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 og mere åbenbart i russernes involvering i lavintensitetskrigen i Ukraine.

Der er tale om stærkt manipulerede, realistisk udseende falske videoer fremstillet ved hjælp af dyb maskinlæring på gigantiske mængder af videodata. ’Deep fakes’ kendes blandt andet fra appen FakeApp, der er blevet brugt til at klippe kendte skuespillere ind i pornofilm.

I april sidste år kom teknikkens politiske implikationer for alvor på dagsordenen, da filmproducent og skuespiller Jordan Peele via FakeApp fabrikerede en video, hvor Obama siger: »President Trump is a total and complete dipshit«.

Det er Obamas ansigt og stemme, der træder frem for os. Og selv trænede øjne kan have svært ved at gennemskue, at det er et falsum.

Det er ikke svært at se, hvilke muligheder det giver politiske modstandere eller ydre fjender for at producere propagandavideoer af så høj kvalitet, at det bliver næsten umuligt at skelne fiktion fra fakta

Siden har forskere på Max Planck- og Stanford-universiteterne ved hjælp af neurale netværk fremstillet uhyggeligt realistiske videoer af bl.a. Putin. Disse applikationer kan uden videre anvendes af almindelige brugere. ’Deep fakes’ gør det så at sige endnu nemmere at sprede plausible misinformation via sociale medier.

Det er ikke svært at se, hvilke muligheder det giver politiske modstandere eller ydre fjender for at producere propagandavideoer af så høj kvalitet, at det bliver næsten umuligt at skelne fiktion fra fakta.

To eksperter i udenrigs- og sikkerhedspolitik, Robert Chesney og Danielle Citron, vurderer ligefrem, at ’deep fakes’ kombineret med fake news indvarsler en ny ’postsandhedsgeopolitik’ i internationale relationer.

Det ultimative scenario ville være der, hvor ’deep fakes’ førte til krigshandlinger. Forestil Dem for eksempel en fabrikeret video, der viser Donald Trump iværksætte et nukleart angreb på Nordkorea. Hvad skulle forhindre nordkoreanerne i at iværksætte et gensvar?

Men mindre kan også gøre det: Tænk f.eks. på det kaos, der ville blive udløst i Central- og Østeuropa, hvis CNN midt under en isvinter bringer en fabrikeret video, hvor Putin siger, at Rusland lukker for naturgassen. Eller de problemer, der ville opstå, hvis en video med angiveligt private optagelser af Lars Løkke Rasmussen, der foreslår fuld diplomatisk anerkendelse af Tibet, blev offentliggjort få minutter før et kinesisk statsbesøg.

Selv om Kina p.t. er under mistanke for at have anvendt fabrikeret video til at få den uighuriske sanger Abdurehim Heyit til at ’genopstå’ fra de døde, har ’deep fakes’ så vidt vides dog ikke været anvendt i nogen kendte informationsangreb.