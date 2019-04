Filosofilektor: Slip kvinden fri i rugemoderskabet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Siden 2014 har jeg jævnligt argumenteret for legalisering af rugemoderskaber. Jeg er hverken den første, den eneste eller den sidste til at tage emnet op. Senest har DR igen taget roret og byder op til etisk diskussion med dokumentarserien ’Rugemor – Må vi låne din livmoder?’, og i sidste uge fandt debatten vej til Folketinget ved en høring.

Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men til stadighed diskutere, hvordan børn kommer til verden, og hvilke vilkår vi tilbyder dem. Når vi så diskuterer rugemoderskab, bør vi huske på, at kvinder godt kan tage vare på egen krop. De få, der ikke kan, er undtagelser. Dem skal lovgivningen beskytte. Men de mange, der kan, skal ikke udsættes for en urimelig paternalistisk tilgang til kvinders beslutningsevne.

Fordelene ved en legalisering er mange. Den primære er nok, at det giver flere mulighed for at få den familie, som den enkelte ønsker sig. Men hvor argumenterne mod rugemoderskabet til tider kan synes lige så talrige som dem for, ændrer det ikke på, at de er utilstrækkelige, uanset hvor mange gange de bliver gentaget.

Et typisk argument er, at rugemoderskabet udfordrer barnets tarv. Mens det på den ene side er vanskeligt at definere, hvad barnets tarv er, kan man på den anden side med rimelighed sige, at hensyn til barnets tarv grundlæggende er at sikre barnet gode livsbetingelser. Hvis man kan tilslutte sig det, kan man ikke afvise rugemoderskabet alene ud fra et hensyn til barnets tarv. Forskning viser nemlig, at det afgørende for barnets tarv ikke er den familiekonstellation, det kommer til verdenen i, men at det vokser op i en tryg og kærlig familie.

En række af de andre argumenter imod legaliseringen af rugemoderskab fokuserer på kvinden. Her møder man blandt andet argumentet om, at rugemoderen potentielt skades fysisk og psykisk.

Hvis kvinder virkelig er så udsatte, så burde den indvending også gælde, når der er tale om ægdonation eller nyredonationer

En graviditet er altid forbundet med risici, og argumentet går her på, at rugemødre er særligt udsatte. Den påstand er dog forskningsmæssigt tvivlsom. Forskning tyder på, at det ikke er selve rugemoderskabet, men uklare lovgivningsmæssige rammer, som kan føre til negative konsekvenser for rugemoderen. Hvis vi tager skadesbekymringen seriøst, er løsningen ikke et forbud, men regulering af rugemoderskabet med rammer for fortrydelse, økonomi, eventuelle handikap hos barnet og så videre.

Desuden forbyder staten normalt ikke aktiviteter alene på baggrund af et skadespotentiale. For eksempel accepterer og i nogle tilfælde tilskynder staten aktiviteter med højt skadespotentiale som eksempelvis ekstremsport og krigsudsendelse. Skadespotentiale er altså ikke tilstrækkeligt til at begrunde et forbud og kan ikke alene begrunde, at kvinder nægtes muligheden for at bruge fertilitetsteknologi herhjemme ved rugemoderskaber.