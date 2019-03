Psykiater: Somaliske børn bliver svigtet, når lovgivningen står alene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden var jeg i Viborg, inviteret af nogle engagerede somaliske ildsjæle. De ønskede en debataften med fokus på børneopdragelse og mental sundhed. Der kom 64 mænd og kvinder, og der var 2.000 somaliere fra hele Danmark, der fulgte med over Facebook live.

Jeg holder meget af den slags møder, fordi et oplæg og efterfølgende debat – begge dele på somalisk – kan gøre en stor forskel for de nye tilkomne i Danmark.

I Københavns Kommune har jeg sammen med 5 andre somaliske kvinder oprettet Tusmo. Det er en frivillig forening, der rådgiver ressourcesvage somaliske familier i kommunen. I Tusmo repræsenterer vi mange forskellige faggrupper. Blandt andet socialrådgivere, lærer, sygeplejerske, og jeg selv er psykiater.

Somaliske forældre elsker deres børn og vil dem det bedste, og en lussing ses som en middel til at gøre dem til velopdragne og respektfulde individer

Vi har trænet en gruppe frivillige, der skal lave opsøgende arbejde. Vores funktion er at være brobyggere og guide familierne derhen i systemet, hvor de kan få den hjælp, de eventuelt har brug for.

Det er også en del af vores arbejde at fortælle familierne om den danske kultur og de danske normer, herunder bl.a. børneopdragelse. Vi forsøger at hjælpe til den bedst mulige integration.

Igennem arbejdet i Tusmo og debatmøderne rundt omkring i landet har jeg fået kendskab til problemstillinger, der bekymrer mig. Men det, der virkelig har fået mig til tasterne, er, at et stigende antal børn med somalisk baggrund – ud fra mit kendskab til det somaliske miljø – bliver fjernet fra deres familier. Vi har fået flere henvendelser i Tusmo fra desperate mødre.

Det er f.eks. en ung mor, der har været her på midlertidigt ophold og nu skal udvises. Hun har fået fjernet sine tre børn. Hun har ikke noget imod at rejse ud af landet, men vil selvfølgelig have sine børn med. Børnene er kommet i en dansk plejefamilie og er ved at glemme deres modersmål.

Et andet eksempel er fra debatmødet i Viborg, hvor en kvinde, der havde fået fjernet sin 14-årige søn, var mødt op. Sønnen havde anmeldt hende for kropslig afstraffelse, og han havde også oplyst, at moderen slår de mindre søskende.

Senere trak han anklagen tilbage, men det ændrede ikke på noget, og kommunen fjernede de mindre søskende i præventivt øjemed.

Politiet har været inde i sagen, og der er ikke rejst sigtelse mod kvinden. Jeg er godt klar over, at vi kun har hørt sagen fra den ene side her, og jeg er også klar over, at kropslig afstraffelse er en kriminel handling i Danmark.

Jeg billiger på ingen måde, at man slår børn som led i opdragelsen, men ikke desto mindre er fysisk afstraffelse et faktum i den somaliske kultur.

Somaliske forældre elsker deres børn og vil dem det bedste, og en lussing ses som en middel til at gøre dem til velopdragne og respektfulde individer. Når somaliske forældre kommer til Danmark, kender de ikke de lovmæssige konsekvenser af lussingen, og de vil fortsætte, som de har lært det i det samfund, de kom fra.

Det kommer derfor som et chok for dem, når deres børn bliver fjernet. I disse tider, hvor integration er udskiftet med hjemsendelse, er det nok ikke fra kommunernes side, der er den største motivation til at lære de nyankomne om de danske normer. Hvorfor skal man bruge ressourcer på dem, når de alligevel skal ud om ikke så længe, tænker mange.