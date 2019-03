Forskere fastholder, at Egtvedpigen sikkert var dansk: Karin Frei og Nationalmuseet må dokumentere deres påstande

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forskningsprofessor Karin Frei fremfører i et debatindlæg i Politiken (27.3.) og i en video på Nationalmuseets hjemmeside en række påstande, der skal tilbagevise vores forskningsresultater i Science Advances om, at Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden sandsynligvis var lokale.

Vi viser, at anvendelsen af almindelig jordbrugskalk i landbruget gør, at den såkaldte strontiummetode til opsporing af forhistoriske menneskers oprindelse kan føre til misvisende tolkninger. At Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden stammer fra Mellemeuropa er netop eksempler herpå. Karin Freis indlæg i Politiken er dog uden konkrete kritikpunkter.

Vi fastholder, at Egtvedpigen sikkert er dansk

Vi vil derfor koncentrere os om Karin Freis påstand om, at hele vores forskning skulle være irrelevant, idet den ikke indeholder noget nyt. Vi citerer fra Nationalmuseets video:

»Det er ikke noget nyt at kigge på kalkgødning. Det er noget, vi har været opmærksom hele tiden«. »(…) vi og alle de andre forskere, som forsker omkring det her emne (…), har været opmærksomme på det i mange år«.

Vi må på det kraftigste tilbagevise disse påstande.

Karin Frei bruger termen kalkgødning (et produkt, der ikke sælges i Danmark), men ud fra sammenhængen er det tydeligt, at hun taler om kunstgødning. Ellers giver påstandene nemlig ingen mening. For det er rigtigt, at der i mange år er forsket i strontium i kunstgødning. Hun har selv gjort det i et studie fra 2011.

Vi har læst talrige artikler om betydningen af kunstgødning, og kunstgødning indgår også som en sideundersøgelse i vores studie. Vi finder ligesom andre, at kunstgødning kun har en beskeden indflydelse.

Det, som Karin Frei tilsyneladende ikke har opdaget, er, at vores undersøgelser slet ikke handler om kunstgødning, men om jordbrugskalk. Betyder det noget, at Karin Frei blander jordbrugskalk og kunstgødning sammen under betegnelsen kalkgødning? Ja, der er en verden til forskel på de to produkter, når det drejer sig om strontium.

Vi viser med mange eksempler, at jordbrugskalken kan have en kolossal indflydelse på strontiumindholdet i vandløb og søer i kalkfattige områder som Midt- og Vestjylland.

Vores undersøgelse er den første, som dokumenterer, hvordan jordbrugskalk fuldstændig kan ændre både strontiumkoncentrationen og -signaturen i vandløb og søer.

At Karin Frei fremfører, at undersøgelsen ikke indeholder »noget nyt på nogen måde«, er altså fundamentalt forkert.

Hvis hun mener noget andet, må hun dokumentere det. Derfor fastholder vi, at Egtvedpigen sikkert er dansk. Et mere detaljeret svar på Karin Freis kritikpunkter kan findes i Forskerzonen på Videnskab.dk.