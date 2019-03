Gallerist og filosof: Hetzen mod 24syv er et uhørt spild af offentlige midler

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Er det småligt og hævngerrigt, at regeringen med kulturministeren i spidsen lukker Radio 24syv? Måske, ja. Fik politikerne det, man ønskede, da DRs de facto monopol på taleradio i sin tid skulle udfordres med en ny radiokanal? Uden tvivl. Kan man producere radio i Jylland af højeste kvalitet? Ja, selvfølgelig.

Men, først og fremmest er beslutningen om at umuliggøre, at Radio 24syv kan fortsætte sit succesfulde arbejde hovedrystende spild af offentlige midler.

Findes der efterhånden en politiker i det danske folketing, som tør at kæmpe for noget, som har med kunst og kultur at gøre?

Det enorme arbejde og ressourcer, der er investeret i at lave en stor, landsdækkende succes mod alle odds er spildt. Skatteyderne - både de jyske og de københavnske - må se måbende til, mens politikerne tilsyneladende er ligeglade med, hvordan pengene bruges bedst.

I det private erhvervsliv var den ikke gået. Investere 800 millioner i en dundrende succes og så helt bevidst trække tæppet væk under selvsamme? Det giver ingen mening. Vanvittigt.

Det må og kan naturligvis ikke være sandt, at lukningen af Radio 24syv er et resultat af Dansk Folkepartis utilfredshed med den redaktionelle linje. Det ville i givet fald minde betænkeligt meget om den måde uafhængige medier behandles på i autoritære samfund.

At DF svinger taktstokken i dansk kulturliv er ikke en nyhed. Kulturministeren udtaler, at det skam ikke er hendes - og dermed regeringens - kop the at flytte (lukke) Radio 24syv. Endnu engang udstiller ministeren sin manglende evne og interesse for at kæmpe for egne synspunkter og ønsker i en regering som i årevis har behandlet kulturpolitikken og dansk kulturliv stedmoderligt.

I det private erhvervsliv var den ikke gået. Investere 800 millioner i en dundrende succes og så helt bevidst trække tæppet væk under selvsamme?

Når Radio 24/7 lægges i graven, vil kulturministeren stå tilbage i historiebøgerne som hende, der helt eller delvist afviklede store dele af DR, affredede det arkitektoniske mesterværk Vikingeskibsmuseet i Roskilde og nu Radio 24syv. Fortsæt selv…

Radio 24syv har i sin korte levetid gået fra at være et spændende eksperiment til at være det paradigmeskifte i dansk public service, som man kun turde drømme om.

Den er blevet en magtfaktor i den danske medieverden som udfordrer både elite og autoriteter på en hidtil uset måde. Findes der efterhånden en politiker i det danske folketing, som tør at kæmpe for noget, som har med kunst og kultur at gøre?