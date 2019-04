Unge straffes for udlandsophold: Min søn valgte high school frem for efterskole. Nu ved han ikke, om han kan starte på et dansk gymnasium

Nye optagelsesregler for gymnasiet får utilsigtede konsekvenser for unge, der har valgt at tage et uddannelsesophold i udlandet.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I weekenden modtog vi i e-boks et brev om, at vores søn, August, skal møde til optagelsesprøve og efterfølgende personlig samtale for at kunne komme i betragtning til optagelse på det gymnasium, som han ønsker at starte på efter sommerferien.

Vores søn opfylder nemlig pludselig ikke et nyt krav om optagelse på gymnasiet direkte fra en dansk 9. eller 10. klasse. Et krav, der, går jeg ud fra, er stillet, fordi man fra politisk side ønsker, at vores unge kommer hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet.

Vores søn søger ikke optag direkte fra en dansk 9. eller 10. klasse, da han har taget det ‘ufornuftige’ valg at tage ét år til USA for at gå på high school: lære en ny kultur at kende, bo hos en fremmed familie, blive flydende på engelsk, knytte internationale venskaber og i det hele taget blive en mere moden og selvstændig ung mand.

Det valg betyder med den nyligt besluttede fortolkning af de ændrede optagelseskrav, at han nu skal op til en 4 timer lang optagelsesprøve plus en efterfølgende personlig samtale for at kunne blive optaget på det gymnasium, som han ellers stort set var sikret en plads på inden afrejsen til USA.

Det virker fuldstændig urimeligt på den måde at straffe unge mennesker for at have truffet et valg, der både menneskeligt og fagligt er med til at modne dem

Dengang var beskeden fra både UU-vejlederen og gymnasiet, at han blot skulle genaktivere sin oprindelige ansøgning om optagelse i gymnasiet i februar i år, hvorefter han ville indgå i ansøgerpuljen på lige fod med alle andre. Det var på den præmis, at han valgte at tage et år på high school. Og jeg ved, at det samme gør sig gældende for mange andre unge i samme situation.

I brevet, som vi modtog i weekenden, fik August så, stik imod al tidligere information, besked på at møde op til en optagelsesprøve 14. juni. Men da han og mange andre udvekslingsstuderende i samme situation først skal afslutte deres skoleår og eksaminer i udvekslingslandet, er det ikke muligt for dem at nå hjem i tide, hvorfor prøven i stedet kommer til at finde sted i august måned.

Det betyder, at de, alene fordi de har valgt at videreuddanne sig et år i udlandet (og ikke f.eks. på en efterskole eller en 10. klasse), skal gå hele sommeren i uvished og uden sikkerhed for, om de kan starte på det gymnasium, som de har ønsket og glædet sig til at blive optaget på.

Det svar får de, i bedste fald, mindre end en uge inden skolen starter. Det virker fuldstændig urimeligt på den måde at straffe unge mennesker for at have truffet et valg, der både menneskeligt og fagligt er med til at modne dem og gøre dem endnu bedre rustet til at klare en gymnasial uddannelse.

De unge har tilmed, i tillæg til deres oprindelige ansøgning, skullet indsende et dugfriskt karakterblad fra deres udenlandske skoler for derved at kunne dokumentere, at de har vedligeholdt et passende karaktergennemsnit. Til hvilken nytte?

Ud over den ekstra bekymring, som de unge nu belemres med under sidste del af deres udlandsophold, så bidrager denne bureaukratiske og meningsløse optagelsesproces til et ikke ubetydeligt ressourcespild på et uddannelsesområde, der i forvejen er hårdt ramt af besparelser og nedskæringer. Det giver simpelthen ingen mening. Hverken for de unge eller for gymnasierne, som er sat til at forvalte denne regel. Det må kunne gøres bedre.