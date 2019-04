Jo, de er da både søde og nuttede, men: Vi er nu en del af Kinas pandadiplomati

Når Danmark modtager to pandabjørne, sker det som tak for vores tavshed omkring kinesiske menneskerettighedsbrud.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mine børnebørn skal ikke vide, at jeg skriver dette indlæg – for så får jeg hverken fødselsdags- eller julegaver fra dem de næste år!

København Zoo modtager to kinesiske pandaer – Xing Er og Mao Sun. De er super nuttede, ganske som levende teddybjørne, og selvfølgelig skal vi ud at hilse på dem.

Men vi må ikke være naive. Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm, har ret, når hun henviser til, at pandaerne er den kinesiske tak for, at Danmark makker ret. Mest markant ved at Folketinget tilbage i 2009 gjorde det klart, at vi fra dansk side modsætter os tibetansk selvstændighed.

Danmark bidrager dermed i disse år aktivt til at tegne et positivt billede af Kina. Vi har dæmpet kritikken af krænkelserne af menneskerettighederne, undertrykkelsen af den åndelige bevægelse Falun Gong, nedkæmpelsen af uighur-mindretallet i Xinjiang-provinsen og massakren på Tiananmen-pladsen i 1989.

Glemt er heller ikke bruddet på grundloven, da politiet i 2012 forsøgte at skærme den kinesiske præsident, Hu Jintao, fra protibetanske demonstranter og deres flag og megafoner.

Nu er Danmark således også en kinesisk pandastat. Vi har lagt os fladt ned på forhånd og har været underdanige over for de fine herrer fra Kina.

Her bygger vi videre på en lang tradition for dansk ydmyghed over for de store lande – typisk ud fra kræmmerhensyn. Udenrigsminister Anders Samuelsen højtbesungne ’frihedsorienterede’ udenrigspolitik er desværre varm luft.

Det er svært at frigøre sig fra den mistanke, at påberåbelsen af den danske ytringsfrihed nok gælder, når pointen er at ydmyge og latterliggøre muslimer. Men når det gælder forholdet til stormagterne, stikker vi hellere piben ind.

Kina er som en lynkineser i dansk indenrigspolitik. Den sprutter, og det går altid galt. På den ene side vil vi – i princippet i hvert fald – så forfærdelig gerne kæmpe for menneske- og minoritetsrettighederne i Kina. Vi ender dog som regel med at gøre knæfald for Riget i Midten af politiske hensyn, på grund af danske eksportinteresser eller fremover med tanke for pandaerne i København Zoo.

Især modtagelsen af Tibets åndelige leder, Dalai Lama, har givet politikerne hovedbrud. Mest parodisk var statsminister Poul Nyrup Rasmussens møde i 2000 med Dalai Lama i et lokale i afgangshallen i Københavns Lufthavn klokken 8 om morgenen, kort før Lama skulle flyve videre til Oslo. Af frygt for at vække kinesernes vrede skulle modtagelsen være så ussel som muligt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vovede trods alt pelsen, da han i 2009 modtog Dalai Lama på Marienborg. Kineserne blev rasende, og et bredt flertal af Folketingets partier, bortset fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, vedtog derpå den nævnte verbalnote angående Tibet.

Jeg tør godt vædde tre flasker fransk champagne på, at det officielle Danmark i de kommende år ikke tør tage imod Dalai Lama, så længe vi har pandaerne.

Naturligvis har Danmark en interesse i et fornuftigt forhold til Kina. Politikerne bør åbent sige, at der, ikke mindst for et lille land, er begrænsninger for vore muligheder for at forfølge hensynet til menneskerettighederne.

Det vil befolkningen udmærket kunne forstå: Kina en vigtig global spiller, landet er en økonomisk supermagt, og dansk erhvervsliv vil naturligvis gerne have adgang til det enorme og voksende kinesiske marked.

Men glem ikke, at Kina bruger pandaerne aktivt i udenrigspolitikken: Da præsident Obama mødtes med Tibets åndelige leder, Dalai Lama, i 2010, blev et par pandaer kaldt hjem fra USA to dage senere. Dette er muligt, fordi Kina fortsat ejer pandaerne, som dermed kun er til låns – også de to, der nu kommer til Zoologisk Have.