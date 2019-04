Amnesty International Danmark: Pandaer er søde, men de må ikke være et hold-kæft-bolsje

Kina er et stort og indflydelsesrigt land, og vi må stå fast på, at det ikke er i orden at sende sin befolkning i genopdragelseslejre og udsætte dem for tortur. Også selv om deres pandaer er søde.

Lige om lidt får danskerne mulighed for at se en ægte panda i København Zoo. Det har taget mange års diplomati at få de nuttede bjørne hertil, som foreløbig er til låns i 15 år. Amnesty Danmark kan godt forstå, hvorfor pandaerne er et scoop for København Zoo, men opfordrer den danske regering til at beholde de kritiske briller på, hvad angår menneskerettighedskrænkelser i Kina. Regeringen må ikke lader sig snyde af de nuttede diplomater i pels, som pandaerne også er.

Kina bruger udlån af pandaer til at skabe og forbedre relationer til andre lande og har angiveligt også brugt de sort-hvide bjørne til at straffe lande. Kort efter at et møde mellem den daværende amerikanske præsident Barack Obama og Tibets åndelige leder, Dalai Lama, var sat i stand tilbage i 2010, valgte den kinesiske regering at kalde to pandaer hjem fra USA.

En af grundene til, at vi hejser flaget, er blandt andet det forhold, at der lige nu er op mod en million mennesker, som bliver holdt fanget i genopdragelseslejre i det nordvestlige Kina, i Xinjiang-regionen. Her bliver de udsat for tortur og anden form for mishandling. Det dokumenterer vi i rapporten ’China: Where are they?’.

De indsatte får ikke nok mad og søvn – og hvis de modsætter sig ’genopdragelsen’ eller ikke viser tilfredsstillende fremskridt, bliver de isolationsfængslet og udsat for fysiske overgreb. De indsatte kan blive tilbageholdt på ubestemt tid, og uden at den kinesiske anklagemyndighed har rejst en konkret sigtelse.

Vi opfordrer den danske regering til ikke at lade sig forblænde af pandaerne, når der er brug for, at Danmark hæver sin stemme og påtaler de krænkelser, som finder sted i Kina.

Ifølge de kinesiske myndigheder er genopdragelseslejrene nødvendige for at undgå ekstremisme og terrorisme. Men ifølge indsatte, der er kommet ud af lejrene, og familiemedlemmer til indsatte, skal der meget lidt til, før myndighederne sender folk i en genopdragelseslejr. Til Amnesty siger de, at et udlandsophold, kontakt til folk i udlandet eller et synligt bevis på, at man er muslim – såsom at have et langt skæg, bære slør eller tørklæde eller faste under ramadanen – kan være nok. Det er også farligt at være i besiddelse af bøger eller artikler om islam eller uighurernes kultur.

Vi opfordrer den danske regering til ikke at lade sig forblænde af pandaerne, når der er brug for, at Danmark hæver sin stemme og påtaler de krænkelser, som finder sted i Kina. Det danske bilaterale forhold til Kina er i forvejen ikke et af de mest højtråbende, men vi vil dog gerne kvittere for, at Danmark ved Kinas eksamination ved FN's Universelle Periodiske Bedømmelse i november sidste år blandt andet valgte at fremhæve forholdene i Xinjiang-provinsen, hvor genopdragelseslejrene ligger. Her opfordrede Danmark Kina til at give uhindret adgang til regionen til alle relevante FN-eksperter.

Også i EU-regi er der behov for, at Danmark hæver sin stemme. En oplagt lejlighed er det årlige topmøde mellem EU og Kina, som finder sted 9. april. Her håber vi, at Danmark ikke tager hensyn til de nyankomne pandaer, men arbejder aktivt for, at EU entydigt og samlet siger fra over for de umenneskelige forhold, vi ser i Xinjiang.

Hvis Danmark og EU ikke handler nu, vil man ikke kun svigte de op mod en million mennesker og deres pårørende i Kinas genopdragelseslejre. Det kan også skabe en farlig præcedens for, hvordan EU i fremtiden kan udfordre Kinas krænkelser af menneskerettighederne.

Kina er et stort og indflydelsesrigt land, og derfor er der brug for, at både Danmark og EU står fast på, at det ikke er i orden at sende sin befolkning i genopdragelseslejre og udsætte dem for tortur. Pandaerne – som vi også glæder os til at møde – må ikke være et hold-kæft-bolsje.