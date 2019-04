Direktører: Debatten om pensionsalder giver et skævt billede af erhvervsuddannede

Hvis flere skal drømme om at blive butiksassistent, murer eller elektriker, skal vi undgå at tale erhvervs- uddannelserne ned.

Siden torsdag har mere end 300 unge foran 50.000 tilskuere dystet i at blive Danmarks bedste inden for deres fag i årets DM i Skills i Næstved. Det gør DM i Skills til et vigtigt udstillingsvindue for alle de muligheder, man får med en erhvervsuddannelse.

Og det er der behov for. For få unge og voksne vælger at gå erhvervsuddannelsesvejen. Det er en af vores største udfordringer i Danmark. Vi står med en stor mangel på faglærte allerede i dag, og prognoser fortæller os, at vi kommer til at mangle endnu flere i de kommende år.

Fravalget af erhvervsuddannelserne hænger i høj grad sammen med de mange fordomme og myter, der klæber sig til det at være eksempelvis tømrer, kontoruddannet eller mekaniker. Fordomme, som siger, at: ’Det er ingen prestige i at tage en erhvervsuddannelse. Faglærte får en dårlig løn, og der er ingen mulighed for videreuddannelse. Og i øvrigt kan man se frem til at blive nedslidt og dø tidligere end andre’.

Der er en risiko for, at de seneste måneders debat om tidligere pension for udvalgte grupper har forstærket de fordomme og myter. Det er virkelig ærgerligt, for skal undgå at tale erhvervsuddannelserne ned. Faktum er, at en erhvervsuddannelse giver gode jobmuligheder og en god løn. Man har mulighed for at læse videre, blive selvstændig, og uddannelsen er et stærkt fundament for et langt og godt arbejdsliv.

En karriere som faglært er noget helt andet, end for 30-40 år siden. Erhvervsuddannelserne er i høj grad præget af ny viden og ny teknologi, og de teknologiske fremskridt og maskinerne har i høj grad overtaget en række af de hårdere opgaver inden for flere områder.

Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan være hårdt arbejde blandt faglærte, men det er noget, arbejdsmarkedets parter har et vedvarende fokus på.

Der er for eksempel med trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse afsat 1,2 mia. kr. til at styrke efteruddannelsessystemet, herunder 400 mio. kr. til en omstillingsfond.

Vi skal derfor passe på, at den politiske debat ikke fordrejer fokus i en tid, hvor arbejdsmarkedet hungrer efter faglærte.

Erhvervsuddannelserne fortjener at blive talt op som vejen til gode jobs med spændende opgaver, godt arbejdsmiljø og mange muligheder for efter- og videreuddannelse m.v. De mange sejlivede myter om erhvervsuddannelserne har ikke klangbund i virkeligheden.