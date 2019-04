Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Museumsdirektør Gitte Ørskou: Hvis folkets og elitens kultursyn skal forenes, skal vi lægge fordommene fra os

I stedet for at afvente opgøret mellem folket og eliten ved at skærpe modsætningerne imellem dem vil jeg insistere på, at vi evner at favne dem. Hvis vi, der arbejder i den kulturelle sektor, tror, at vores arbejde definerer en social opstigning, der adskiller os fra folket, har vi misforstået vores opgave.