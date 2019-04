Institut for Menneskerettigheder har netop udgivet undersøgelse, der viser, at alle folketingspartiernes hjemmesider er kendetegnet ved, at det er særdeles vanskeligt for mennesker med handikap at bruge dem. Også den fysiske tilgængelighed til vælgermøder lader meget tilbage at ønske, skriver hhv. analytiker og jurist ved Institut for Menneskerettigheder i dette indlæg.