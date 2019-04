Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Red Barnet advarer: Uddannelse er en menneskeret - men flere og flere børn får den frataget

En million mennesker flygtede for over et år siden fra Myanmar til Bangladesh – halvdelen af dem er børn, som har brug for at komme i skole. Og i Yemen og Syrien er adgangen til skolegang helt forfærdelig efter flere års meningsløs krig.