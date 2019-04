At stå ved sine grundholdninger burde da ikke kollidere med at også at ønske indflydelse, men man må selvfølgelig spørge, om vi i Radikale Venstre skal være støtteparti for enhver pris.

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, forarges over, at Morten Østergaard som politisk leder for Det Radikale Venstre har gjort sig den ulejlighed at bevæge sig ud i landet for at lytte – ja, endda til mennesker, som formentlig aldrig har læst Politiken.