3F og Danfoss: Klimaindsats bør skrives ind i EU-traktat

Vi har mere end nogensinde brug for en revitalisering af EU. Her er 5 nye initiativer, der skal sikre et stærkt Europa

Danmark går snart til valg til Europa-Parlamentet. Det er et vigtigt valg. For et lille land som Danmark er det europæiske samarbejde afgørende. Vi kan handle frit med hinanden. Vi kan bevæge os over grænserne. Sammen kan vi løse store udfordringer – som for eksempel kampen for et bedre klima – som vi ikke kan løse alene.