Det store spørgsmål: Er mænd dummere end kvinder?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Vi taler meget om behovet for øget ligestilling, ikke mindst på ledelsesgangene, hvor mændene stadig er i front. Vi taler væsentlig mindre om forskellen på mænd og kvinder i uddannelsessystemet. Her er der også uligestilling, men denne gang i kvindernes favør. Forskellen mellem kønnene er så markant, at vi dels bør gøre langt mere for at undersøge årsagen, dels bør forskellen indgå i de overvejelser om et nyt optagelsessystem til de videregående uddannelser, som debatteres netop nu.