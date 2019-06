Klimaengagerede forældre og bedsteforældre: Dansk olie- og gasproduktion skal stoppes

En grøn politik skal som minimum inkludere et stop for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas.

Regeringsforhandlingerne har ført til enighed om et reduktionsmål for drivhusgasser på 70 procent i 2030. En sejr for klimaet og de mange danskere, der har fastholdt et stort pres på den grønne dagsorden. Men målet må ikke stå alene. Som olieproducerende land bærer vi også et ansvar for at reducere olie- og gasindvindingen.