Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

11-årig gamer: Jeg har lært mere engelsk af at spille computerspil og se YouTube end tre års engelsktimer i skolen

Folk er alt for kritiske over for computerspil og andre former for skærme. Bare slap af. Vi børn lærer en masse.