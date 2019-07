Mand efter Roskilde Festival: »Tag jer sammen. Opfør jer ordentligt«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Frihed, fællesskab, solidaritet.

Roskilde Festival slår sig stort op på fine lighedsværdier, men deres publikum har svært ved at leve op til det.

Det her er ikke for at skære alle over en kam: Roskilde Festival er et fantastisk sted og et fantastisk frirum, og til de fleste koncerter oplever jeg et sted, hvor man kan give sig helt hen, opleve, føle, mærke, være til.

Men frirummet kan også være så frit, at det ikke bliver inkluderende, men ekskluderende. Det er det blevet på Roskilde. Der er noget lunkent ved den orange feeling.

Skylden ligger ikke hos Roskilde Festival: De skal ikke agere mor for alle os, der frivilligt begiver os ud i smattens frirum

Det er ikke en ny problematik, og festivalen har selv taget kampen op: Efter særligt Politiken de senere år har berettet om voldtægter, overgreb og chikane på festivalen, har Roskilde Festival lavet kampagner, der målrettet italesætter problemet, dels på de sociale medier op til og under festivalen, dels i festivalavisen, der omdeles på pladsen og campingområdet.

Det har bare ikke haft en tydelig effekt.

I år måtte en af mine veninder opleve at blive antastet, chikaneret, befamlet og overfaldet i løbet af blot én dag, ligesom en anden – på en endagsbillet den sidste dag – måtte igennem hele tre episoder med ubehagelige fyre, der opførte sig aggressivt, befamlede hende og håbede på lidt spontan sex under en af koncerterne.

Som mand er det ikke noget, jeg selv oplever, og sådan kan man gå i lykkelig uvidenhed og drikke sig stiv og have det fedt. Hvilket størstedelen da også gør. Men det er en problematik, som bør tages alvorligt. Meget mere alvorligt end hidtil.

Skylden ligger dog ikke hos Roskilde Festival: De skal ikke agere mor for alle os, der frivilligt begiver os ud i smattens frirum.

Det er vores eget ansvar at skabe et rum, hvor alle – og her mener jeg alle – kan føle sig trygge. Fællesskab forpligter. Også på Roskilde Festival. Herfra skal lyde en opfordring til alle fyre og mænd derude, som læser med og måske ikke har forstået, hvor grænsen går, når man begiver sig ud i frirummet: Tag jer sammen. Opfør jer ordentligt. Det er ikke så svært. Men det er skidevigtigt, for i sidste ende får vi alle en bedre festivaloplevelse ud af det