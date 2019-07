Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Psykolog med speciale i køn og parterapi: John Halses fordømmelse af de polyamourøse er udtryk for grænseløs heteronormativitet

Måske er tiden moden for psykologifaget – også for dem, der har praktiseret det i mange år – til at læse dybere ind i minoritets- og diversitetsforskningen. Så kan faget bryde med den kedelige historie, vi har, for at udskamme og ’behandle’ det, vi ikke forstår.