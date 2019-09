Dansk Psykoterapeut- forening: Sæt ind mod mistrivsel allerede i folkeskolen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO opstår halvdelen af alle psykiske lidelser omkring 14-års alderen. Derfor kan man kun glæde sig over, at regeringen sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner nu vil igangsætte arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien og en udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter børn og unge i alderen 6-24 år.