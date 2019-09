Iran-kender: En militærkonflikt lurer, og den bør få Danmark til at omfavne EU

En konflikt mellem Israel og Iran er for alvor ved at tage form i Mellemøsten, og Danmark bør allerede nu udtænke sin position, i tilfælde af at konflikten tager fart.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

I et efterhånden famøst indlæg fra 2015 i The New York Times betitlet ’To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran’, argumenterede daværende politiske kommentator John Bolton for at bombe Irans atomfaciliteter. For diplomatiet ville ikke nytte. Og hvem andre end Israel skulle påtage sig denne opgave?