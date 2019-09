Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

’Vølvens spådom’ viser os det mørke, voldelige kaos, som vi har kurs mod i dag

En hastigt voksende grøn bevægelse er i gang verden over. Flere og flere og flere råber op. Men fakta er, at det stadig går den forkerte vej på afgørende områder, og at der er alvorlig risiko for, at vores civilisationer kan komme til at kollapse i et kolossalt ragnarok, hvis kursen fortsætter.