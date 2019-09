Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Antropolog: Måske skal land og by bare skilles

Overalt i den vestlige verden ser vi, at storbyens og landområdernes indbyggere vil føre landet grundlæggende forskellige steder hen. Fremfor at tro, at den ene side med tiden kan overbevise den anden, er det på tide, at by og land endelig skilles i stedet for at belemre hinanden med tvunget samvær.