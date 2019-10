Fra min egen hverdag ved jeg, at nogle individer overraskes af et manglende håndtryk, men så snart de får en forklaring i selve øjeblikket, så forstår de, at det ikke er udtryk for en undertrykkende adfærd. Hvad vigtigere er, de misforstår det ikke, som Ida Auken gjorde, skriver statskundskabsstuderende Amir Al-Rekabi