Asger Juhl: Farvel til radioen, der ødelagde den gode stemning

I denne uge har folkevalgtes politiske beslutninger lukket et kritisk medie og erstattet det med et, som efter min vurdering har en mere tandløs og ukritisk profil. Belejligt for politikerne, træls for demokratiet.

I tirsdags huggede statens institutioner i skikkelse af Radio- og tv-nævnet Radio24syv af ved roden for i stedet at støtte en ny taleradio ved navn Radio Loud.

Her vil man se et nybrud i dansk journalistik. Kanalen bliver det første store danske medie, som bekender sig helt og fuldt til den såkaldte konstruktive journalistik, der fokuserer på løsninger frem for problemer.

Blå bog Asger Juhl Født 1980. Vært og redaktør på Radio24syv siden 2011. Tidligere journalist på DR og Ekstra Bladet. Uddannet i afrikanske studier på Københavns Universitet og journalist fra Danmarks Journalisthøjskole

Jeg er bekymret for, at det er et begreb, der dækker over en faglig dovenskab, hvor man undlader at debattere de svære emner for ikke at ødelægge den gode stemning.

Jeg har altid ment, at kritisk journalistik, kritiske interviews og ubehagelige afsløringer er den mest konstruktive form for journalistik. Ofte fremføres det, at konstruktiv journalistik skal debattere løsninger i stedet for problemer. Det lyder fint, men det er en falsk præmis, at den traditionelle journalistik ikke debatterer løsninger.

Som morgenvært gennem flere år på Radio24syv har langt de fleste af mine kritiske interviews handlet om mulige løsninger af samfundets problemer. Politikerne fremsætter en lov, som skal løse et problem.

Jeg og mine kolleger stiller nysgerrige og kritiske spørgsmål til lovens konsekvenser. Det er i mine øjne løsningsorienteret og konstruktiv journalistik, men også kritisk og pågående. Sådan må det være.

Der er brug for journalistik, som påpeger samfundets fejl og mangler

I øvrigt er der også brug for journalistik, som påpeger samfundets fejl og mangler og ikke har fokus på løsninger. Se bare på Berlingskes afdækning af hvidvaskskandalerne i Danske Bank. Jeg takker Herren for, at de ikke havde en chef, som pålagde dem at lave løsningsorienteret journalistik. Nogle gange skal journalister bare muge ud.

Men jeg kæmper muligvis mod en uundgåelighed. Den konstruktive journalistik er blevet omfavnet i flere medier verden over, og herhjemme udklækker den tidligere DR-direktør Ulrik Haagerup konstruktive proselytter fra sit Constructive Institute på Aarhus Universitet hvert eneste år.

Det er en af disse nye proselytter, som skal lede Radio Louds nyhedsafdeling fra foråret 2020, når kanalen går i luften.

På Radio24syv arbejdede vi aldrig under den løsningsorienterede journalistiks banner. Vi anså det for vores opgave at frembringe det for lytterne, når noget i samfundet ikke fungerede godt nok. Og så gå kritisk til magthavernes løsninger på disse problemer.

Engang tog min chef på Radio24syv sin sko af til redaktionsmødet, og en lille sten trillede ud på bordet. Han pegede ophidset på den og sagde: »Det er os«. Sådan er jargonen ofte, når journalister mødes. Lidt pinligt, det medgiver jeg gerne.

Mange medier i Danmark bedriver glimrende journalistik – Radio24syv er ikke den eneste knallert på havnen. Men vi er den mest kritiske radiostation og har produceret overraskende mange afsløringer gennem en meget kompetent gravergruppe og en sulten nyhedsredaktion.

Men sådan har det ikke været fra starten – det tager tid at udvikle kvalitet og få en retning.

Jeg var nederst i hierarkiet, da jeg startede på radioens nyhedsredaktion i 2011. Her trivedes de journalistiske idealer om at være den fjerde statsmagt og til enhver tid at tage en kugle for sandheden i bedste velgående. Der var dog en betydelig afstand mellem det sagte og det gjorte.

Jeg skulle møde halv fem og pløje morgenaviserne igennem for at finde nogen, jeg kunne vække for at få dem til at gentage, hvad de havde sagt til avisen. Vores journalistiske linje var i praksis at være TV 2 News på radio. Og vi fik kage, hvis vi var en time hurtigere end de andre medier med en fællesnyhed.

Det var latterligt. Vi var jo blevet sat på FM-båndet for at banke rust, gebis og mimrekort ud af P1. Sådan gik der nogle år, men langsomt drejede skibet.

Der kom et opgør om linjen både oppefra og nedefra, og efterhånden ændrede den journalistiske ambition sig. For eksempel blev lokomotivet Simon Andersen ansat som nyhedschef. Nu gjorde vi, som vi prædikede.

Vi lavede vores egne historier, vi stillede kritiske spørgsmål til magthaverne, tog lytterne alvorligt, lod os ikke affeje og alt det der. Vi tog chancer og havde det sjovt. Det føltes godt, men det var også svært at svømme i.

Her var Mads Brüggers og Mikael Bertelsens tilgang til ledelse afgørende. Der skulle være plads til at dumme sig. Det er min opfattelse, at de fleste chefer siger det samme, men næsten ingen efterlever det.

Så snart noget går galt, vil en chef lave noget om, så det ikke sker igen. Det smitter selvfølgelig af på medarbejderne, som straks vælter ud ad hoveddøren for at købe livremme og seler i metermål.

Her adskilte Radio24syv sig. Hos os måtte man vitterligt godt begå fejl. Det satte journalisterne fri, sådan at vi turde efterleve de slibrige skåltaler.

Jeg husker, hvordan jeg en eftermiddag i 2015 sammen med min medvært René Fredensborg ringede op til udenrigsminister Kristian Jensens spindoktor, Christopher Arzrouni. Det var live, og lytterne hørte telefonen ringe. ’Duuut, duuut, det er Christopher Arzrouni’. Intet var aftalt på forhånd.